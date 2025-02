Chi è Andrea Bonomo, il compagno di Giusy Ferreri e padre della figlia Beatrice

Forse non tutti sanno che, ormai dal lontano 2008, il cuore di Giusy Ferreri batte per il compagno Andrea Bonomo. Il brillante geometra, oltre ad essere il suo grande amore, è il padre della figlia Beatrice, nata nel 2017. L’arrivo della bimba ha coronato un sogno che Giusy e Andrea coltivavano da tempo; la scelta del nome non è stata ovviamente affidata al caso, la cantante ha infatti raccontato di voler dare alla piccola un nome che esprimesse gioia allo stato puro.

Per quanto concerne la relazione con Andrea Bonomo, Giusy Ferreri ha assicurato che c’è sempre stata grande armonia fin da quando si sono conosciuti. In tutti questi anni, la coppia non ha conosciuto crisi e la relazione, infatti, prosegue per il meglio. Il segreto? Dare importanza alle piccole cose, proprio come il primo giorno.

Giusy Ferreri, il compagno Andrea Bonomo il suo punto di riferimento: “Noi due ci sosteniamo sempre”

“Siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro. Anche se lui è lontano dal mio mondo mi capisce”, ha detto tempo fa la cantante, spendendo parole al miele per il suo Andrea. Non è chiaro come si siano conosciuti i due, ma una cosa è certa: Giusy Ferreri è rimasta incantata dall’ironia e dai modi di fare di Andrea Bonomi. Il suo carisma e la sua sicurezza hanno poi fatto il resto.

Oggi, la coppia festeggia ben diciassette anni di amore, assieme alla piccola Beatrice che dal suo arrivo – otto anni fa – ha portato gioia e allegria nella loro quotidianità. Giusy Ferreri e il suo compagno non potrebbero chiedere di meglio. La semplicità e l’amore trionfano…

