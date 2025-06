Giusy Ferreri si racconta tra carriera e vita privata: da cassiera al supermercato a 'regina dei tormentoni'. I più grandi successi e il fidanzato Andrea

Per alcuni ha un potenziale ancora inespresso, per altri è semplicemente la regina dei tormentoni. Parliamo di Giusy Ferreri, cantante di hit come Roma-Bangkok, Amore e Capoeira e Jambo; tutti brani che nel loro piccolo hanno lasciato un segno indelebile. Per Giusy Ferreri non è un traguardo da poco, così come il paragone eccellente che fan e addetti ai lavori azzardano, quello con Amy Winehouse. Ma per lei, che si definisce “la cassiera del supermercato che ce l’ha fatta”, ogni etichetta rischia di essere un limite troppo pesante per poter sbocciare definitivamente.

“Non mi piacciono perché prevedono dei limiti, mentre a me piace toccare diversi aspetti e generi”, aveva raccontato Giusy Ferreri in una intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo un po’ tutte le tappe cruciali della sua carriera. Con un disco di diamante e sedici di platino alle spalle, Giusy Ferreri ricorda a se stessa l’importanza della musica nella sua vita.

La cantante di Non ti scordar mai di me, Novembre, Il mare immenso, Ti porto a cena con me e tanti altri successi, non nega di aver bisogno come il pane di quella adrenalina che solo la musica e il palco le possono regalare. “Per me la musica è come una droga, non potrei farne a meno. C’è bisogno di adrenalina interiore, a me la musica fa questo effetto”, ha detto e ribadito Giusy Ferreri.

Oltre alla musica, ovviamente, nella sua vita c’è spazio per lo storico fidanzato Andrea Bonomo e all’amata figlia Beatrice. Nessun matrimonio all’orizzonte, nonostante i quindici anni felici l’uno al fianco dell’altro. “E’ una scaramanzia, non sia mai che il grande passo rompa gli equilibri”, ha detto con un filo di ironia la cantante nell’intervista al Corriere.