Chi è Giusy Ferreri, la cantante che ha ottenuto una popolarità straordinaria nel 2008 dopo l'esperienza a X Factor? I successi e le sfide

Originaria di Palermo, dove è nata nel 1979, Giusy Ferreri è in realtà cresciuta a Milano, dove i genitori si eran trasferiti per lavoro. Appassionata di musica fin da bambina, ha iniziato a prendere parte a concorsi canori da quando era una ragazzina, mostrando fin da subito il suo grande talento e la sua voce fuori dal comune. A 14 anni si è invece iscritta a canto, studiando inoltre chitarra e pianoforte.

Nel 1997, a 18 anni, ha cominciato a scrivere le sue prime canzoni, cominciando prima a suonare con diverse band e dopo ancora dedicandosi alla carriera da solista, che l’ha vista firmare il suo primo contratto con la Warner Music nel 2002.

Anni di tentativi e delusioni per Giusy Ferreri, che non è riuscita inizialmente a realizzare il suo sogno di vivere di musica: per questi inizialmente ha lavorato anche come cassiera da Esselunga, iniziando solamente più avanti a guadagnare i suoi primi soldi con il suo grande talento.

Giusy Ferreri, chi è: nel 2015 il boom di “Roma-Bangkok”

Nel 2008, infatti, Giusy Ferreri ha deciso di prendere parte a X Factor, entrando nella categoria Over 25, classificandosi seconda, ottenendo grande successo con il brano “Non ti scordar mai di me”. In quegli anni è cominciata la carriera mediatica di Giusy Ferreri, che ha ottenuto importante popolarità con l’album di inediti “Gaetana”, prodotto interamente da Tiziano Ferro.

Grande successo ha avuto il brano “Novembre”, che ha venduto 490.000 copie. Dal 2011, Giusy Ferreri ha preso parte per due volte al Festival di Sanremo, prima con “Il mare immenso” e dopo nel 2014 con “Ti porto a cena con me” e “L’amore possiede il bene”. Immenso, invece, il successo nel 2015 di “Roma-Bangkok” in coppia con Baby K: la canzone è stata la più venduta tra i singoli italiani dal 2010.

Nel 2024, Giusy Ferreri ha annunciato un nuovo progetto: una rock band, Bloom. Un nuovo gruppo che la vede come voce, insieme a Roberta Raschellà, Max Zanotti e Alessandro Ducoli, e che ha riportato l’artista alle origini, nel rock. Nel frattempo, però, l’artista originaria di Palermo ha continuato anche la sua carriera come solista: proprio in questa estate sta portando avanti il tour “Giusy Ferreri live tour 2025”.