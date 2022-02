Giusy Ferreri, chi sono compagno Andrea Bonomo e figlia Beatrice/ “Lo amo perché…”

CHI SONO ANDREA BONOMO E BEATRICE, COMPAGNO E FIGLIA DI GIUSY FERRERI

Andrea Bonomo e Beatrice sono il compagno e la figlia della celebre cantante Giusy Ferreri. Lui è nato ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, nel 1979 e lavora come geometra. Tra i due la scintilla è scoccata diversi anni prima che la cantante divenisse molto famosa. Nel corso degli anni, l’uomo è diventato un punto di riferimento importante per Giusy Ferreri e tuttora rappresenta un faro del quale lei non potrebbe fare a meno.

Nel 2017 la coppia ha messo mondo la figlia Beatrice, a cui sono davvero legatissimi. In una recente intervista, Giusy Ferreri ha assicurato che la sua storia d’amore con Andrea Bonomo è solida come il primo giorno, anzi di più: “Ormai stiamo insieme da dieci anni e sono sempre fidanzatissima. Non conosciamo crisi perché siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro: anche se lui è lontano dal mio mondo, mi capisce”.

COMPAGNO E FIGLIA DI GIUSY FERRERI, LEI: “ANDREA MI ATTRAE PERCHÉ…”

In un’altra intervista rilasciata a “Che Tempo Che Fa”, la cantante Giusy Ferreri aveva svelato come il compagno Andrea Bonomo fosse riuscito a conquistarla tanti anni prima. Semplicemente la sua dolce metà possedeva tutte le caratteristiche che rappresentano la persona ideale che l’artista ha sempre sognato: “A me negli uomini mi attrae l’ironia, mi piacciono l’intelligenza, la personalità e la sicurezza. In altre parole, le caratteristiche che ho trovato nel mio compagno Andrea”.

Andrea Bonomo e Giusy Ferreri stanno insieme da più di dieci anni e dopo aver messo al mondo la figlia Beatrice hanno ancora tanti sogni da realizzare l’uno al fianco dell’altra. A proposito della piccola: quest’anno festeggerà il suo quinto anno di vita, ma non sono disponibili informazioni su di lei, complice anche la giovanissima età e il dovuto e doveroso rispetto della privacy nei suoi confronti.



