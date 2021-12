Giusy Ferreri, compagno e figlia: Andrea Bonomo e Beatrice/ “Non conosciamo crisi”

Andrea Bonomo e Beatrice sono il compagno e la figlia di Giusy Ferreri, la cantante tra i protagonisti della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2022. La rivelazione di X Factor è legata sentimentalmente da circa dieci anni al compagno Andrea con cui vive a Vigevano. Dal loro amore è nata anche una bambina di nome Beatrice. Un grande amore quello nato tra i due come ha sottolineato proprio la cantante che ha sempre apprezzato i pregi del suo compagno: “negli uomini, mi attrae l’ironia, l’intelligenza, la personalità e la sicurezza. In altre parole, le caratteristiche che ho trovato nel mio compagno”.

Il compagno di Giusy Ferreri non lavora nel mondo della musica né tantomeno in quello dello spettacolo. E’ un uomo schivo, discreto e riservato e in pochissime occasioni si è fatto vedere affianco alla compagna. I due stanno insieme dal 2008. Proprio la Ferreri in una intervista al settimanale Oggi ha dichiarato: “sono sempre fidanzatissima con il mio Andrea, ormai stiamo insieme da 9 anni. Non conosciamo crisi perché siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro: anche se lui è lontano dal mio mondo mi capisce”.

Giusy Ferreri e Andrea Bonomo: “Beatrice ha cambiato la nostra vita”

L’amore tra Giusy Ferreri e Andrea Bonomo è stato suggellato anche dalla nascita di una splendida bambina di nome Beatrice. “Quando nascerà sarà un cambiamento, ma se il destino ha voluto che una vita nascesse in me, questa si dovrà adeguare alla mia esistenza un po’ zingaresca” – ha detto la cantante in occasione della pubblicazione del suo disco “Girotondo”. Una cosa è certa: Andrea è un grandissimo padre come ha sottolineato anche la compagna che condivise con tutto il suo pubblico la nascita della figlia sui social.

“Tra le bellissime notizie di questa settimana vi aggiorno che Beatrice è nata il 10/9/2017 con parto naturale all’Ospedale Civile Fornaroli di Magenta (MI). Ringraziamo di cuore il reparto ostetricia e ginecologia. Stiamo benissimo e siamo appena rientrate a casa con papà Andrea Tanti Baci e a prestissimo. Giusy”. Una gioia unica.



