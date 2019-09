Giusy Ferreri/ Dopo il successo di “Jambo” torna in tv per “Amici Celebrities”

Giusy Ferreri non ha ancora intenzione di prendersi una pausa e dopo concerti ed eventi estivi, sta per sbarcare ancora una volta sul piccolo schermo italiano. L’occasione è sempre musicale ed è legata ad uno dei programmi più popolari di Maria De Filippi, per la prima volta trasformato in versione vip. Giusy Ferreri sarà infatti fra i primi ospiti di Amici Celebrities, al via nella prima serata di Canale 5 di oggi, sabato 21 settembre 2019. “La musica è nell’aria. Basta solo sintonizzarsi e prendere le note e i pensieri“, scrive intanto la cantante su Instagram. La vediamo seduta al piano, più che concentrata e lontana dalla luce che tiene segregata all’esterno della stanza grazie alla tapparella. Sullo sfondo microfoni, una chitarra, gli attrezzi del mestiere insomma. Il post ha subito conquistato i fan e qualcuno si è già lanciato in un sogno ad occhi aperti: “te che annunci di aver scritto un brano o che comincerai a suonare il piano live”, scrive un’ammiratrice fra i commenti. Clicca qui per guardare la foto di Giusy Ferreri.

Giusy Ferreri: il successo con Takagi & Ketra

Jambo è l’ultimo successo di Giusy Ferreri e anche se è diventata subito una hit estiva, ha tutte le carte per rimanere nella memoria anche durante i mesi invernali. Il sodalizio con i produttori Takagi & Ketra si è rivelato un successo ancora una volta, anche se la popolarità maggiore l’ha conquistata un altro brano della cantante. Parliamo di Roma Bangkok, il duetto con Baby K che è valso al singolo il Disco di Diamante, un gradino in più rispetto al doppio Disco di Platino già conquistato dal suo ultimo singolo. “Ne ero certa fin dall’inizio“, svela l’artista a Sorrisi parlando del ritmo irresistibile della sua canzone. Per questo Giusy non aveva alcun dubbio sulla possibilità di ottenere un ottimo riscontro da parte del pubblico, a prescindere dall’età degli ascoltatori. Ad un passo dalla fine del suo tour estivo, la Ferreri ha fatto il pieno di emozioni vivendole in prima persona e regalandole agli spettatori. “In queste settimane continuavo a tornare a casa per stare anche solo poche ore con lei“, dice invece parlando della lontananza dalla figlia Beatrice, che ha preferito lasciare alle cure delle due nonne. Avrebbe voluto portarla in tournée con lei, ma non è stato proprio possibile.

