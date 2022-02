GIUSY FERRERI E ANDY DEI BLUVERTIGO, COVER “IO VIVRÒ SENZA TE”/ “Scelta perché…”

In occasione della quarta puntata del Festival di Sanremo 2022 dedicata alle cover, Giusy Ferreri ha scelto di omaggiare Lucio Battisti con ‘Io vivrò senza te’ insieme a Andy dei Bluvertigo. Una scelta che ha spiegato nel corso di un’intervista rilasciata a luce.lanazione: “Avevo intenzione di omaggiare un brano italiano, ho scelto questo perché è molto intenso ed è un capolavoro della musica italiana, con una vena malinconica da quella di Miele. Sono due approcci vocali e due sonorità totalmente differenti. Io vivrò avrà un arrangiamento soft rock e accanto a me ci sarà Andy dei Bluvertigo alla sua piattaforma, che comprende mellotron, synth, sax, e creerà atmosfere molto ricercate. Con Andy siamo molto amici e abbiamo un buon feeling sul palco”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Testo completo “Io vivrò senza te" di Lucio Battisti/ La cover a Sanremo 2022

GIUSY FERRERI, COVER “IO VIVRÒ SENZA TE” A SANREMO 2022

La serata delle cover è ogni anno tra le più attese del “Festival di Sanremo” e Giusy Ferreri porta sul palco dell’Ariston, in duetto con Andy dei Bluvertigo, “Io vivrò senza te”, brano di Lucio Battisti. Il brano è un classico della canzone italiana, uscito nel 1968: si tratta indubbiamente di un capolavoro della storia della musica del Bel Paese, nato dalla collaborazione tra Battisti e Mogol. La canzone fu pubblicata nel lato B del disco “La mia canzone per Maria”, ma era in realtà già stata presente su un 45 giri dei Rokes: alle registrazioni della band britannica, Battisti aveva partecipato suonando l’organo. Il brano, poi comparirà nei primi due album del celebre cantante, “Lucio Battisti” ed “Emozioni”:

GIUSY FERRERI, A SANREMO 2022 CON "MIELE"/ Il web apprezza "Ha cantato meglio!"

Il testo di “Io vivrò senza te” è struggente, drammatico e carico di pathos. Racconta la separazione del protagonista del brano dalla sua lei, con la matura consapevolezza che la vita è così: capita di innamorarsi, e capita poi di doversi lasciare. Non è la prima volta che il brano viene interpretato da altri artisti: un esempio recente risale al 2016, quando Valerio Scanu lo ha cantato durante l’ultimo “Festival di Sanremo” che lo ha visto in gara. Si ricordano poi le interpretazioni di Mina nel 1971, di Loretta Goggi nel 1995 e di Iva Zanicchi nel 2006.

GIUSY FERRERI IN GARA A SANREMO 2022 CON “MIELE”

Giusy Ferreri gareggia per la quarta volta al “Festival di Sanremo”. La prima partecipazione fu nel 2011, per poi ripresentarsi nel 2014 e nel 2017. In nessuna occasione riuscì a conquistare il podio, ma i suoi brani ottennero un buon successo. Si ricordano, ad esempio, “Il mare immenso” e “Ti porto a cena con me”, canzoni che ne hanno segnato lo stile e l’immagine musicale. Negli ultimi anni, Giusy Ferreri è stata presente sulla scena musicale soprattutto grazie ai suoi singoli estivi. I più famosi sono sicuramente “La isla”, cantato in duetto con Elettra Lamborghini, “Jambo” con Takagi & Ketra e “Shimmy Shimmy”, sempre frutto della collaborazione con questi ultimi. Quest’anno uscirà anche il suo nuovo album, “Cortometraggi”, probabilmente dopo Sanremo. L’ultimo disco risale al 2017, ed è “Girotondo”: contiene celebri brani come “Fa talmente male”, “Partiti adesso”, e “L’amore mi perseguita”. Il suo, dunque, è un grande ritorno sul palco dell’Ariston, dopo cinque anni di assenza. La cover di “Io vivrò senza te” aggiunge sicuramente valore a questa nuova partecipazione in gara.

GIUSY FERRERI SPIEGA TESTO CANZONE SANREMO 2022 "MIELE"/ "Canzone dolce e amara"

IL RITORNO A SANREMO DI ANDY DEI BLUVERTIGO

In duetto con Giusy Ferreri c’è Andy (pseudonimo di Andrea Guido Fumagalli), fondatore dei Bluvertigo insieme a Morgan. All’interno della band era la seconda voce, suonava la tastiera, il vocoder, il sassofono e il sintetizzatore. Seppur la band sia lontana dai riflettori da anni (se si esclude la partecipazione al “Festival di Sanremo” nel 2016), nel corso della sua carriera ha sempre continuato a occuparsi di musica suonando in locali, lavorando come DJ e non solo. L’arte è la sua fedele compagnia di di vita, e si dedica anche alla pittura. Come accennato, per l’ex membro dei Bluvertigo non si tratta della prima volta sul palco dell’Ariston: la prima fu nel 2001, quando la band gareggiò con “L’assenzio”, classificandosi tuttavia all’ultimo post. Nel 2016, invece, la band non riuscì a raggiungere le fasi finali della gara, venendo eliminata nel corso delle serate antecedenti. Il ritorno alla kermesse più seguita d’Italia è sicuramente un momento importante per Andy, che ritorna a calcare il palco più ambito del Bel Paese per interpretare un evergreen intramontabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA