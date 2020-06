GIUSY FERRERI E ELETTRA LAMBORGHINI/ “La Isla, il brano per l’estate” (Verissimo)

Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini hanno presentato in anteprima il nuovo singolo “La Isla” in uscita dal 29 giugno 2020 su tutte le piattaforme streaming. Quale occasione migliore che lanciare la hit dell’estate 2020 nel rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5? Detto fatto, visto che Giusy e Elettra hanno deciso di far ascoltare un refrain del brano proprio su Canale 5. “Ciao a tutti gli amici di Verissimo, vi presentiamo la Isla il nostro brano dell’estate” hanno detto sorridenti come non mai Elettra e Giusy pronte a conquistare le classifiche di vendite. Sul finale le due cantanti hanno saluto i fan e il pubblico di Canale 5: “ciao a tutti tantissimi baci”. Che l’estate abbia inizio al suono di “Isla”, il nuovo fortissimo brano. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini: “La Isla”, hit targata Takagi & Ketra

Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini sono prontissime ad infiammare l’estate 2020 con quella che si preannuncia essere la nuova hit. Si chiama “La Isla” il nuovo singolo che vede le due artiste unirsi in questo inedito duetto ed entrambe presenteranno il candidato tormentone estivo a Verissimo, nell’ultimo appuntamento stagionale, in anteprima assoluta e come sigla iniziale del programma di Silvia Toffanin. “La Isla” è firmato da Takagi & Ketra, gli stessi che hanno firmato anche altre due potenziali hit estiva, quella di Elodie, “Ciclone” e quella di Alessandra Amoroso e Boomdabash, “Karaoke”. Un nome sicuro in fatto di tormentoni, come dimostrato nelle precedenti annate con “Jambo” (2019) e “Amore e capoeira” (2018), con protagonista sempre Giusy Ferreri. L’uscita di una collaborazione tra Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini era nell’aria da tempo anche alla luce di alcuni rumors pubblicati nelle passate settimane e che alla fine hanno trovato conferma solo nei giorni scorsi, in seguito ad un video annuncio pubblicato sui relativi profili social da parte delle due artiste. Entrambe però, il giorno prima attraverso le Instagram Stories avevano provveduto a lanciare un countdown emblematico che aveva fatto mettere sull’attenti i loro fan, i quali non sono rimasti delusi dalla notizia che attendevano da tempo!

GIUSY FERRERI ED ELETTRA LAMBORGHINI PRESENTANO LA ISLA

Giusy Ferreri torna in pista con una nuova canzone che è già stata ribattezzata la hit dell’estate e lo fa in coppia con Elettra Lamborghini, dopo aver fatto chiacchierare non poco con la sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo 2020. Le due artisti hanno annunciato l’uscita de La Isla in modo del tutto originale, ciascuna con un proprio video in cui anticipavano la data ufficiale fissata al 29 giugno. Un piccolo assaggio però arriverà oggi, in anteprima, nell’ultima puntata di Verissimo. “O hiiii biccissss! Era tutto vero, ve l’avevo promesso. Il 29 giugno arriva il mio nuovo singolo La Isla insieme a Giusy Ferreri. Carichiiiiiiii?!”, aveva scritto la Lamborghini sui suoi social. Le aveva fatto eco Giusy che, seppur in maniera più pacata, aveva annunciato: “Ciao ragazzi, è in arrivo il mio nuovo singolo e non sarò sola, ci sarà con me un’amica!”. Inutile dire che quasi certamente si tratterà di un brano destinato a farci scatenare – mantenendo le dovute distanze – per tutta la stagione calda che si preannuncia ricca di tormentoni. Chi la spunterà? La coppia Ferreri-Lamborghini sulla carta è particolarmente promettente ma saranno gli ascoltatori a decretare l’ultima parola!



