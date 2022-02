Giusy Ferreri finale Sanremo 2022/ “Miele”, pubblico la boccia: flop in classifica

Giusy Ferreri è in finale al Festival di Sanremo 2022 con la sua “Miele”, ma l’avventura in questa edizione della kermesse non sta andando come la cantante si aspettava: se da un lato, in virtù della sua carriera di ampio calibro, era favorita, dall’altro lato ha deluso le aspettative. La classifica generale all’indomani della serata cover, infatti, al momento la vede al ventiduesimo posto, davanti soltanto agli esordienti Ana Mena e Tananai.

In occasione delle prime due serate, col parere della sala stampa, alla nota cantante era andata un po’ meglio. Il suo brano, infatti, si era piazzato al diciannovesimo posto. La situazione è peggiorata con l’entrata in scena del pubblico da casa e della giuria demoscopica. Alla terza serata, infatti, è slittata al ventunesimo posto. Infine, non ha convinto neanche l’esibizione nella serata delle cover. Giusy Ferreri ha portato sul palco dell’Ariston una sua versione “Io vivrò senza te” di Lucio Battisti e Mogol in compagnia di Andy dei Bluvertigo. Una scelta piuttosto temeraria, data la difficoltà del brano, che alla fine non ha pagato, poiché la cantante è ulteriormente slittata di una posizione nella classifica.

GIUSY FERRERI IN FINALE AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “MIELE”

Giusy Ferreri arriva dunque in finale al Festival di Sanremo 2022 da ultima della classe: la sua “Miele” è attualmente piazzata al terzultimo posto della classifica. Una brutta delusione che preannuncia che la cantante questa volta dovrà tornare a casa a mani vuote. Oltre al podio ormai irraggiungibile, infatti, appare pressoché impossibile che all’artista venga assegnato anche un qualche altro premio, dato che anche la sala stampa e la critica non hanno espresso grandi parole di apprezzamento nei confronti del suo brano.

Anche per quanto concerne le trasmissioni in radio e gli ascolti nelle piattaforme in streaming, inoltre, il brano non ha trovato finora la via del successo. La quarta partecipazione alla kermesse ligure della cantante palermitana dunque, ancora prima di giungere al termine, si rivela un vero e proprio flop, al di là di quelle che erano le aspettative della vigilia. All’artista non resterà che tornare a casa a mani vuote ed iniziare a dedicarsi alla realizzazione di un tormentone per la prossima estate. Probabilmente il pubblico, in questa occasione, si è stufato dell’ennesimo brano d’amore sanremese e a farne le spese è stata proprio lei.

GIUSY FERRERI: “MIELE È SCELTA ORIGINALE”

Giusy Ferreri, nonostante la classifica del Festival di Sanremo 2022 in finale non le renda giustizia, è soddisfatta della sua avventura e del brano “Miele”. “È stata una scelta originale e al contempo orecchiabile. Non volevo portare sul palco dell’Ariston qualcosa di costruito né impegnativo, è il frutto di una nuova fase artistica. Ho ragionato sulle mie precedenti partecipazioni e ho voluto arrivare qui con qualcosa di diverso”, ha rivelato in un’intervista a Tiscali.

La canzone, infatti, è molto diversa dai tormentoni solari che ha prodotto negli ultimi tre anni, nonostante la produzione sia la stessa. Al suo fianco, da ormai diverso tempo, ha Takagi & Ketra. “È un bel team di lavoro e non intendo abbandonarlo. La firma è la stessa, ma con una chiave diversa. Ho provato a spostare il focus dalla solarità a qualcosa di nuovo”, ha aggiunto. Il risultato è stato un inedito ritmato ma al tempo stesso retrò.

