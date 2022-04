Giusy Ferreri/ Il nuovo look scatena i fan. Battiti live MSC torna a farci ballare..

Giusy Ferreri dopo l’esperienza di Sanremo torna live a Battiti live MSC oggi 25 aprile. Con il suo accattivante timbro vocale è pronta a fare divertire i suoi fan e non solo. Reduce dal suo ultimo lavoro, il disco “Cortometraggi“, uscito il 18 febbraio scorso e in cui la cantante ha voluto proporre alcune sue riflessioni sulla vita e sul mondo, corredato da grandi collaborazioni con il collega e amico Marco Masini. Stasera potrebbe cantare il nuovo singolo Qualsiasi amore.

“Mi piacerebbe duettare con Max Gazzè e Carmen Consoli” fa sapere Giusy Ferreri nella sua ospitata al programma “l’autostoppista” in onda su Rai Isoradio. Durante il programma la cantate ha naturalmente anche parlato e fatto ascoltare l’ultimo singolo estratto dal suo disco, intitolato “Cuore sparso” e che molto probabilmente sentiremo anche a Il Viaggio della Musica. Sempre durante il programma di Isoradio condotto da Igor Righetti, la cantante ha risposto alla simpatica domanda su chi porterebbe a cena con lei, citando il mitico regista americano Tim Burton.

Giusy Ferreri, un particolare non sfuggito ai fan

Anche Giusy Ferreri non è sfuggita al gossip, soprattutto negli ultimi giorni, dopo aver postato una sua bella foto sui social, in cui indossava e mostrava il bel cappello e la bella borsetta che ha cucito personalmente per la figlioletta Beatrice. In questo scatto i tanti fan hanno però anche notato che la cantante siciliana si è schiarita i capelli, scatenando una schiera di apprezzamenti su quanto Giusy Ferreri stia molto bene anche con questo look più chiaro, abbandonando il suo tipo colore di capelli nero corvino. E in un’intervista di qualche giorno fa a Panorama operò che Giusy Ferreri si apre di più e approfondisce la sua carriera e alcuni aspetti della sua musica e della sua personalità.

Nell’intervista parla della sua gavetta, fatta a cantare nelle cover band di gioventù, all’insegna della vera passione per la musica e del divertimento, arrivando anche a raccontare di quando una volta, in un concerto in prossimità di carnevale si sia travestita da Freddie Mercury, con tanto di baffi finti e giubbotto di pelle. Entra poi anche nel tecnico e parlando di alcune delle tendenze della nuova musica contemporanea e dichiara di non essere per niente affascinata dal supporto software alla voce e all’autotune, che tanto viene utilizzato da molti giovani artisti per supportare la propria voce. Insomma dobbiamo prepararci a godere come sempre della stupenda e viva voce di Giusy Ferreri, che presentando alcuni brani estratti dal suo ultimo album “Cortometraggi” siamo sicuri non ci deluderà.

