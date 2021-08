Giusy Ferreri/ In tour con la figlia Beatrice: le foto insieme sul palco

Beatrice è la figlia che Giusy Ferreri ha avuto dalla sua relazione con Andrea Bonomo, suo coetaneo originario di Abbiategrasso (Milano) che ha iniziato a frequentare oltre 10 anni fa. La piccola è stata avvistata sul palco di Misano Adriatico in occasione del tour Live 2021 tuttora in corso (la prossima tappa è quella di domani a Carmagnola, in provincia di Torino). A Rimini, invece, la cantante ha permesso a sua figlia Beatrice di salire sul palco con lei durante il sound check poco prima del concerto.

Chi c’era ha potuto assistere a un bel siparietto tra madre e figlia in cui è apparsa chiara la complicità tra le due: “Cara piccola cipollina #Bebe, qualche tappa del tour riusciamo a farla anche insieme”, si legge nel post pubblicato su Instagram il giorno dopo. “È così bello vederti felice e divertita durante i sound check sul palco. Volevo dirti che ieri sera a #MisanoAdriatico è stato bellissimo e c’era tantissima gente!!! Guarda la terza foto e sentirai anche tu il forte calore del pubblico. Una #NotteRosa magica. Grazie #MisanoAdriatico!”.

Giusy Ferreri: “Io e Andrea non conosciamo crisi”

Tanti i commenti degli amici vip presenti sotto le foto, da Giorgia a Sandra Milo, da Chiara Galiazzo a Baby K. Tutti entusiasti per la piccola Bebe: la bambina è ormai parte integrante delle pubblicazioni di Giusy, che su Instagram non perde mai l’occasione per condividere qualche bel quadretto familiare. Procede bene anche la relazione con Andrea, un uomo pressoché sconosciuto al mondo dello spettacolo, ma con cui la cantante va molto d’accordo.

“Ormai stiamo insieme da 10 anni”, ha dichiarato Giusy a proposito del suo Andrea. “Non conosciamo crisi perché siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro: anche se lui è lontano dal mio mondo mi capisce”. Non sono molte le notizie in merito alla loro relazione: Giusy appare più restia a rendere noti dettagli circa la loro vita insieme, preferendo pubblicare di tanto in tanto qualche foto con la figlia.

