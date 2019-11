GIUSY FERRERI/ “Io nata con malformazione, a 21 anni l’intervento che…” (Verissimo)

Giusy Ferreri torna ospite a Verissimo. La prima volta che è stata nel salotto di Silvia Toffanin risale al 2014, sei anni dopo il suo esordio a X Factor e il successo ottenuto conseguentemente. Poi la battuta d’arresto, che ha sfruttato per cercare un nuovo stile, e infine, come previsto, la sua svolta più pop e personale: “Avevo bisogno di iniziare un nuovo ciclo, assentarmi un attimo e tornare con tracce firmate anche da me”, si è giustificata. Giusy Ferreri è nata a Palermo ma è cresciuta nell’hinterland milanese. Dalla vittoria al talent show a oggi ha pubblicato sei album (l’ultimo, Girotondo, è uscito nel 2017) ed è diventata mamma di Beatrice, che oggi ha 2 anni. Di recente, la cantante è tornata sulla scena con il singolo Momenti perfetti che anticipa il suo nuovo tour.

Giusy Ferreri diventa cantautrice

”L’obiettivo”, spiega Giusy Ferreri a Verissimo, “era concludere il primo ciclo che è stato quello arrivato con X Factor e la produzione di Tiziano Ferro. Ho sentito l’esigenza di prepararmi, prima di tornare. In questo album, infatti, ci sono pezzi firmati anche da me”. Tanti gli amici che, nel corso della puntata, fisicamente o con un videomessaggio, le mostrano la loro vicinanza. Così il suo autore Roberto Casalino: “Sono qui per una sorpresa. Finalmente è uscito il tuo nuovo disco, L’attesa. Io sono onorato di aver preso parte a questo progetto e onorato per la tua scelta di presentare all’ultimo Festival di Sanremo due tracce che ho scritto io”. Non manca nemmeno Patty Pravo, con le sue raccomandazioni e il suo augurio di “non mollare mai”. Le due si sono incrociate di sfuggita a Sanremo 2011, e da allora sono rimaste in contatto: “A me piace molto”, dice Giusy, “è tra le artiste femminili che ho sempre ascoltato, insieme a Mia Martini e Loredana Bertè”. In riferimento al contenuto della clip, Silvia Toffanin le chiede: “Hai mai pensato di mollare?”. Risposta: “Nel periodo in cui sono stata ferma, quella è stata la soluzione, il rimedio. Ci sono state molte pressioni, ma fa parte del gioco della ‘sovraesposizione’”.

Giusy Ferreri e la sorpresa delle colleghe

Nella sua intervista a Verissimo, Giusy Ferreri non si risparmia. Anzi, racconta tranquillamente il dramma della malattia con cui ha convissuto sino all’età di 21 anni. È stato allora che ha deciso di fare l’intervento che le ha cambiato la vita: “Ero nata con una malformazione al cuore, non potevo fare attività fisica. Adesso mi sto dando alla pazza gioia!”. L’ultima sorpresa in video è quella dell’amico Francesco Sarcina: “Sono molto orgoglioso e felice per come ti stanno andando le cose. Ciao bella bimba”. Il suo nuovo disco, L’attesa, è anche il pretesto per dare il via ai concerti. L’ultima domanda è: “Se potessi tornare indietro, cambieresti qualcosa?”. “Della mia ‘vita precedente’ non vorrei niente”, replica decisa la Ferreri. “È rimasto tutto, ho solo aggiunto altre cose”. Ed ecco che in studio fanno irruzione le colleghe del supermercato, che attestano la sua autenticità: “È uguale a prima”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA