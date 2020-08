Giusy Ferreri/ “La Isla? Un inno alla complicità tra donne”

Giusy Ferreri tra gli ospiti della nuova puntata di Battiti Live, la kermesse canora dell’estate 2020 trasmessa in prima serata su Italia 1. Nella puntata in onda lunedì 10 agosto 2020 sul palcoscenico spazio alle hit dell’estate e tra queste non poteva certo mancare “La Isla”, la canzone che Giusy Ferreri quest’estate ha condiviso con Elettra Lamborghini. Due donne diverse, ma che hanno tanti punti in comune: la forza, la passione e la determinazione. Insieme si sono unite per dare voce a “La Isla”, l’ultimo brano prodotto da Takagi & Ketra che già in passato avevano collaborato con la ex concorrente di X Factor. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni (data 16 luglio 2020) proprio la Ferreri ha detto: “avvicinarsi a questo tipo di sonorità, dopo quelle brasiliane di “Amore e capoeira” e quelle africane di “Jambo”, si conciliava bene con le mie collaborazioni precedenti con Takagi & Ketra, mi sembrava un percorso coerente. In più, mi è piaciuto condividere tutto questo con una donna tosta come Elettra”.

Giusy Ferreri: “La Isla” con Elettra Lamborghini tra i tormentoni del 2020

Non è estate senza la voce di Giusy Ferreri. Dopo i grandi successi di “Roma – Bangkok”, “Jumbo” e “Amore e capoeira”, quest’anno la cantante di “Non ti scordar mai di me” è tornata con “La Isla” un brano dalle sonorità moderne che ha presentato così dalle pagine de Il Corriere della Sera (data 5 agosto 2020): “il lessico è quello che piace al pubblico del web, tra «good vibes» e ritornelli diventati virali sui social, come la seguitissima #tumifaicantare challenge. «“Tu mi fai cantare, lo giuro non ho più bisogno di niente” è un invito a lasciarsi andare e ballare senza freni, con gioia e positività”. Del resto la canzone arriva dopo mesi di lockdown per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus come racconta la stessa cantante:” durante quei mesi ci siamo accorti di chi avevamo bisogno di avere vicino e di chi ci mancava per davvero, ma non potevamo averlo…Ognuno di noi ha vissuto in una propria isola”. Un viaggio quindi alla scoperta di qualcosa di diverso per la Ferreri che parlando della collaborazione con la Lamborghini ha aggiunto: “con Elettra mi sono divertita ad osare, anche a livello coreografico, cosa non proprio facile per me, non è la mia attitudine. Io ed Elettra non siamo due ruffiane”.



