Giusy Ferreri, malattia: la sindrome di Wolff-Parkinson-White/ Il collasso “Avevo 8 anni e…”

Giusy Ferreri, colpita dalla sindrome di Wolff-Parkinson-White

Giusy Ferreri è pronta a salire sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2022. All’interno del panorama musicale italiano, la sua è una delle voci più particolari, la sua grinta ed energia ci arrivano attraverso le sue canzoni, che negli ultimi tempi, ci accompagnano nelle serate estive più magiche. Il grande successo è arrivato più di 10 anni fa, quando Giuseppa Gaetana Ferreri, questo il suo nome completo, decise di mettere al primo posto la sua grande passione per la musica. Tutti conosciamo le sue canzoni ma in pochi sanno che nella vita privata, Giusy ha dovuto combattere contro una malattia: la sindrome di Wolff-Parkinson-White. Intervistata tempo fa da “Ok Salute e Benessere” la cantante ha spiegato cos’è questa sindrome e quali sono stati alcuni episodi del passato che l’hanno spaventata.

Giusy Ferreri, il racconto della malattia e l’operazione

Giusy Ferreri ha rivelato di essere nata con una particolare malformazione del cuore che nel corso della vita, le ha sempre comportato tachicardie anomale. Il primo attacco risale a quando aveva soltanto 8 anni. Proprio mentre si trovava per la prima volta in uno studio di registrazione, all’improvviso ebbe un forte attacco di tachicardia e da lì il buio. “So di aver emesso uno strano gemito” ha raccontato “una sorta di spasmo e di essere caduta a terra svenuta: l’ossigeno non era arrivato al cervello e mi aveva provocato una sincope”. Questa sindrome le comportava quindi collassi, attacchi di panico e spesso anche vertigini. É stato necessario ricorrere all’intervento e risolvere definitivamente il problema. “Il primo intervento non è andato a buon fine, perché il tessuto da rimuovere era in una posizione difficile, troppo all’interno del cuore” ha raccontato l’artista, che per fortuna con un secondo intervento, effettuato all’età di 21 anni, è riuscita definitivamente ad eliminare il problema.

