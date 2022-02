Giusy Ferreri “Malattia? Sfogavo in musica”/ “Sanremo? Mi dispiace che mia figlia…”

Puntata tutta dedicata a Sanremo quella di Oggi è un altro giorno in onda oggi, 1 febbraio, su Rai 1. Questa sera inizia il festival 2022 e la prima ospite di Serena Bortone in collegamento è una delle cantanti che si esibiranno questa sera: Giusy Ferreri. In scaletta la cantante sarà ultima ad esibirsi, cosa che commenta in diretta: “Mi è capitato sia prima, due volte, che ultima. Mi spiace un po’ per mia figlia che sicuramente non mi vedrà a quell’ora.”

Un cenno poi al significato della sua canzone in gara: “Io penso che alla fine sia abbastanza comune che quando finiscono delle storie è come se non fossero finite del tutto e come se rimanesse la voglia di riaccendere quelle storie, ed è questo il significato di questo agrodolce che c’è nella canzone Miele”.

Si parla poi d’amore con Giusy Ferreri a Oggi è un altro giorno, che con uno sguardo al passato spiega: “Mi sono capitate entrambe le situazioni, lasciare ed essere lasciato, oggi però ho una storia stabile, mi sento molto serena con mia figlia Beatrice. Ciò che d’altronde ci accomuna è sempre l’amore”. L’intervista tocca anche il tema della malattia, la sindrome di Wolff-Parkinson-White, che Giusy ha scoperto di avere da piccola: “Fragilità di bambina? Ricordo che non potevo vivere come gli altri miei compagni di classe le ore di attività fisica, e man mano che crescevo ho trovato un grande sfogo nella musica. Ciò che non riuscivo a sfogare nell’attività fisica lo facevo come una matta nella musica. Ho trovato io poi una mia soluzione prima di risolvere poi con le due ablazioni che mi portano oggi a vivere con serenità anche l’attività fisica.”, ha ammesso. Infine un cenno all’abito che indosserà per la prima serata di Sanremo 2022: “Un abito nero ma con tocchi di cristallo fucsia e argento”.

