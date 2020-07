GIUSY FERRERI/ Nuovo successo con ‘La isla’: “Takagi & Ketra? Hanno fiuto”

Specifichiamolo subito: non è stata una loro idea. Perché sì, a coinvolgere Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini nel progetto della hit La isla ci ha pensato il duo di produttori Takagi & Ketra, prendendo le loro voci e mixandole in quello che si qualifica ‘ennesimo tormentone’ dell’estate 2020. “Avvicinarsi a questo tipo di sonorità”, commenta Giusy in un’intervista del 16 luglio a Tv Sorrisi e Canzoni, “dopo quelle brasiliane di Amore e capoeira e quelle africane di Jambo, si conciliava bene con le mie collaborazioni precedenti con Takagi & Ketra, mi sembrava un percorso coerente. In più, mi è piaciuto condividere tutto questo con una donna tosta come Elettra”. Qualcuno li ha definiti i ‘Re Mida’ della discografia italiana, e a quanto pare la Ferreri è concorde nell’elogiarli. “Sullo stile e le sonorità devi fidarti di chi ne sa più di te. Takagi & Ketra hanno fiuto. Ma la ritmica è fondamentale, quella latina di questa canzone è irresistibile”. Questa sera, sia lei che Elettra saranno ospiti del Battiti Live in onda in differita su Italia 1.

Le vacanze di Giusy Ferreri

Quest’anno sono tante le donne loro ‘rivali’ nelle classifiche delle hit estive. Ai primi posti, tanto per citarne alcune, troviamo Elodie, Alessandra Amoroso con i Boomdabash, Baby K e Chiara Ferragni insieme come loro. Nessuno ‘scontro aperto’, beninteso, perché le due vanno oltre: “Musica e il resto scompare, per citare la canzone di Elettra”, commenta Giusy Ferreri con ironia. Nel brano si parla di un’’isola’, e ‘isola’ vuol dire ‘vacanza’. La cosa a cui Giusy non potrebbe proprio rinunciare, anche e soprattutto in questa stagione, è un viaggio: “Quando lavoro e sono in tour, mi piace passare una settimana in un posto diverso dal solito con la mia famiglia”, spiega. Se ha un luogo del cuore? “Non posso non menzionare la mia isola, la mia Sicilia. Amo Favignana. Ma sono molto attratta anche da zone tropicali e caraibiche”.

Giusy Ferreri parla di sua figlia Beatrice

Per inciso, sono tanti anche i posti esotici che l’affascinano: “Ho un bellissimo ricordo di Morro di San Paolo, sull’isola di Tinharé al largo della costa di Salvador de Bahia, in Brasile, e di Zanzibar, in Africa, dove sono stata l’anno scorso”. Magari, nel periodo post-Covid, avrà modo di tornarci in compagnia della sua piccolina. Giusy Ferreri descrive così sua figlia Beatrice e il rapporto che ha con lei: “Compie tre anni a settembre ed è già una showgirl. Recita, parla in continuazione, chiede il perché di tutto, dice che da grande vuole cantare con il microfono. Si mette nella stanza della musica che abbiamo a casa e, anche se io cerco di instradarla verso il pianoforte, lei suona la batteria. E la suona bene, tiene a lungo le ritmiche”.



