Giusy Ferreri: “Sanremo? Mi do un 7″/ Cugini di Campagna: “Mahmood-Blanco i migliori”

Giusy Ferreri è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele nella mattinata di oggi, mercoledì 2 febbraio 2022. L’artista si è esibita per ultima sul palco del teatro “Ariston” nella serata d’esordio del Festival di Sanremo: “Non ho ancora rivisto la mia esibizione di ieri sera, come voto mi do 7 per quello che ho visto”. In realtà, la sua canzone “Miele” ha subito conquistato la critica e la sala stampa per via del suo ritmo, che esce un po’ dallo schema tradizionale dei tormentoni estivi nei quali la cantante sembrava essere ormai incasellata senza possibilità di ritorno. Indubbiamente, la sua performance è stata tra le migliori della prima serata.

A “Storie Italiane”, oltre a Giusy Ferreri, hanno preso la parola in collegamento audiovisivo anche i Cugini di Campagna, che hanno voluto rivolgere il loro personale grazie alla città di Sanremo, “che ci onora in tutto il mondo con questo meraviglioso Festival”. Un giudizio al volo sulla prima serata condotta da Amadeus e che ha fatto registrare uno share da urlo? “I Maneskin sono stati i migliori, poi fanno le cover dei nostri vestiti… Mahmood e Blanco… Ne vogliamo parlare? Vinceranno loro!”.

