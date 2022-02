Giusy Ferreri spiega testo canzone Sanremo 2022 “Miele”/ “Brano con atmosfere rétro”

GIUSY FERRERI A SANREMO 2022 CON IL TESTO DELLA CANZONE “MIELE”: “SONO PIÙ EQUILIBRATA”

Con il testo della canzone “Miele” Giusy Ferreri è una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2022, nel quale ha debuttato in occasione della prima serata, calcando il palco del teatro “Ariston” come dodicesima e ultima artista (gli altri 13 si sono esibiti il giorno seguente). “Quando Amadeus ha annunciato la mia presenza a Sanremo 2022, la mia bimba era entusiasta e voleva venire con me, ma le ho detto di no perché è una settimana molto impegnativa – ha spiegato la cantante a Rai Play –. Lei deve svolgere le sue attività da bambina. Con la maternità sono cambiate molte cose che ho vissuto in maniera naturale e spontanea. Credo di essere maturata rispetto a prima e anche più equilibrata”.

Per Giusy Ferreri questo Sanremo 2022, con il testo della canzone “Miele”, si tratta di un vero e proprio “nuovo inizio: l’ultima volta sono stata qui nel 2017, oggi sono in una nuova fase. Ovviamente c’è sempre una tensione che fa tremare le gambe, perché quello di Sanremo è un palco molto importante. Se la mia vita fosse una canzone quale sarebbe? Più di una, è molto variegata… Tuttavia, di recente ho pubblicato un mio nuovo singolo mi rappresenta parecchio, ‘Gli Oasis di una volta’”.

SIGNIFICATO TESTO “MIELE” CANZONE SANREMO 2022, GIUSY FERRERI

A proposito del testo della canzone “Miele” per sanremo 2022, Giusy Ferreri ha detto a “Tv Sorrisi e Canzoni” che “si tratta di un brano molto passionale, dalle atmosfere rétro. La cosa importante da dire è che nell’amore il miele è il dolce che c’è, ma in esso a volte si trova anche qualcosa di amaro”. Il genere del testo della canzone “Miele” è pop ed è un singolo passionale, che appartiene a un nuovo progetto: “Uscirò presto con un album e quello di Sanremo 2022 è un palco importante per riprendere con un nuovo percorso musicale”.

Giusy Ferreri ha concluso asserendo che vive “con istintività e spontaneità, non riesco a fare diversamente. Emozioni e sensazioni me le giocherò sul momento. La sensazione di paura è più legata al fatto che il pubblico non abbia mai ascoltato la canzone. Il mio primo incontro con il Festival di Sanremo? Ero ragazzina, rimasi folgorata da Renato Zero quando cantò ‘Spalle al muro'”. La prima esibizione di Giusy Ferreri a Sanremo 2022 con il testo della canzone “Miele” non ha avurto il successo di classifica che tutti gli osservatori si aspettavano. Vedremo se staserà il suo sanremo 2022 prenderà una piega diversa.

