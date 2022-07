Giusy Ferreri, stop ai tormentoni!/ “Ho avvertito la necessità di ripartire da zero”

Giusy Ferreri ospite del Tim Summer Hits 2022 con il nuovo singolo “Causa effetto” estrapolato dal suo ultimo album di inediti dal titolo “Cortometraggi”. Un album molto personale quello pubblicato dalla voce di “Non ti scordar mai di me” che, intervistata da Domanipress.it, ha raccontato come mai ha deciso di lasciare i tormentoni estivi.

“Avevo nuove prospettive da raccontare e premeditavo da diverso tempo la possibilità di tornare con un album di inediti a cinque anni di distanza da “Girotondo”” – ha detto la Ferreri precisando – “l’idea di partenza è stata quella di riprendere l’idea di un progetto che fosse coerente dopo una serie di collaborazioni fortunate che mi hanno visto come ospite su brani estivi anche lontani dal mio genere. Sono stati tutti delle hit e sono grata agli autori che mi hanno accompagnata ma questa volta avevo l’urgenza di esprimermi nel mio linguaggio personale, in una veste nuova più matura e consapevole e l’ho fatto partendo sempre da sonorità pop ma attingendo anche a sonorità più rockeggianti e corpose rispetto al passato, tornando sui miei passi e rivivendo l’emozione dell’esordio; non a caso ho lavorato a stretto contatto con i musicisti che solitamente mi accompagnano durante i live”.

Giusy Ferreri: “Amo profondamente il mondo del cinema”

Non è da tutti scegliere di lasciare la facile strada dei tormentoni estivi che tanto funzionano durante la stagione estiva. Eppure Giusy Ferreri dopo tre estati trascorse ai vertici delle classifiche radio e streaming con “Cortometraggi” ha deciso di spaziare. “Dopo la trilogia dei tormentoni ho avvertito la necessità di ripartire da zero e di tornare ad emozionarmi con suggestioni differenti interpretando dei racconti intensi, come dei film in musica. Abbiamo bisogno della musica anche un concerto può essere una terapia utile per superare le difficoltà” – ha detto la cantante che nell’ultimo disco si è ispirata al mondo del cinema.

“Amo profondamente il mondo del cinema perché ti consente, così come la musica, di evadere dalla realtà ed entrare nella vita delle persone in punta di piedi e dalla posizione privilegiata di spettatore” – ha detto la cantante che parlando del film della sua vita ha rivelato – “se avessi potuto interpretare un ruolo in veste di attrice sicuramente avrei scelto la pellicola di Wim Wenders “Il cielo sopra Berlino”, un atto d’amore nei confronti di una città offesa dalla storia dove la guerra non è mai finita e il futuro è un’ipotesi obbligata a confrontarsi con delle cicatrici ancora visibili. Se ci pensi è anche un tema molto attuale”.











