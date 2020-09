GIUSY FERRERI/ “Tour nel 2021, intanto penso al nuovo album”

Nel periodo in cui Giusy Ferreri è al top delle classifiche con la sua hit La isla (cantata in coppia con Elettra Lamborghini), non mancano nemmeno le ospitate televisive, prima fra tutte quella di oggi pomeriggio all’interno dello speciale Seat Music Awards – Viaggio nella musica. A riportarla sulla cresta dell’onda sono stati Alessandro Merli e Fabio Clemente del duo di produttori Takagi & Ketra, che a lei e a Elettra hanno proposto questo pezzo “coinvolgente” e “carico di ritmi”. Come i precedenti Amore e Capoeira e Jambo, anche La isla si muove su sonorità familiari, latine. Possiamo dire che Giusy si è affermata negli ultimi anni come la regina dei tormentoni estivi, dal momento che il pezzo in questione è già il terzo che sforna insieme a Takagi & Ketra e che riesce in breve tempo a scalare la vetta delle classifiche del periodo. Ciò che l’ha incuriosita è stata anche la possibilità di duettare con la Lamborghini, che ha il pregio di essere una persona ‘divertente’ anche quando ci si lavora insieme.

Giusy Ferreri parla dei suoi progetti futuri

In una delle sue ultime interviste a Radio Italia del 31 luglio 2020, Giusy Ferreri fa sapere di nutrire ancora delle incertezze riguardo al suo effettivo ritorno in tournée, dal momento che la situazione Covid non si è ancora stabilizzata. Assicura però che sarà live nel 2021, anche se non sa ancora esattamente in quali date. La sua partecipazione a Sanremo è un’altra delle incognite su cui i fan s’interrogano: lei dice che è un po’ troppo presto per pensarci adesso, e che comunque – per ora – non rientra nei suoi piani. Certamente il lockdown le è stato favorevole, se non altro nel senso che ha potuto dedicare più tempo a tutte quelle attività che rientrano nel normale processo creativo di qualsiasi artista: fare le selezioni dei brani, formulare le scalette dei concerti, rimodularle e rimodificarle man mano che subentrano nuove contingenze… Probabilmente, adattarsi al neonato codice previsto per le esibizioni live non sarà facile. Ma confidiamo che si sacrificherà volentieri, visto il desiderio che i fan hanno di rivederla (e – viceversa – che lei ha di rivedere loro).

L’amore per la Sicilia di Giusy Ferreri

Chissà che la tournée in programma per il 2021 non preveda anche una data dalle sue parti, in Sicilia, dove Giusy Ferreri confessa di aver lasciato un pezzo di cuore. Per contro, a lei, quella terra ha regalato “le caratteristiche di positività e apertura” che fanno da sempre parte del suo carattere. È per questo che la considera ‘casa’: “Fisicamente vivo nella città che mi ha adottato fin da quando ero piccola ma per me è come vivere entrambe le parti”.



