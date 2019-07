GIUSY FERRERI/ Video, “Grazie a mia figlia Beatrice mi sento meglio adesso ” (Notte Rosa 2019)

Giusy Ferreri è una delle protagonisti della Notte Rosa 2019 in programma a Marina di Ravenna. Una lunga notte all’insegna della musica e dell’intrattenimento con le canzoni dell’estate 2019 e non poteva non esserci Giusy. La cantante, infatti, anche quest’anno è tornata a collaborare con il duo di Takagi e Ketra con il brano “Jambo” da settimane alla numero uno dei brani più trasmessi dalle radio. Un altro grande successo per il trio dell’estate che, a distanza di solo un anno da “Amore e Capoeira”, è pronto a far cantare e ballare il pubblico sulle note di un brano africano. Intervistati poco prima di salire sul palcoscenico del concerto di Radio Italia Live a Palermo i cantanti si sono lasciati scappare: “facciamo un anno sabbatico dopo questa estate” ha detto Takagi pensando all’estate 2020, anche se Giusy lo interrompe dicendo: “L’avevano detto anche l’anno scorso…”

Giusy Ferreri: “trascorrevo le mie estati sempre a Palermo”

Pochi giorni fa Giusy Ferreri è salita sul palco del Radio Italia Live tenutosi a Palermo dove ha fatto cantare tutto il pubblico sulle note di alcuni dei suoi più grandi successi. Con lei anche Takagi e Ketra con cui da anni ha una proficua collaborazione di hit numero uno. La cantante, nata musicalmente ad X Factor, ai microfoni di Radio Italia ha parlato delle sue estati passate: “le trascorrevo sempre a Palermo, perché sono nata qui, ascoltando sempre tanta musica”. A farle eco Ketra: “Io sono di Vasto e le mie estati le passavo dalle 10 di mattina alle 8 di sera in spiaggia”, mentre Takagi: “o venivo qua dietro, all’Isola delle Femmine”. Insieme quest’anno hanno collaborato nel singolo “Jambo” candidato a tormentone dell’estate 2019.

Giusy Ferreri: “se fosse arrivato prima il successo non lo avrei apprezzato”

Un successo dietro l’altro per Giusy Ferreri che si fa conoscere dal grande pubblico nel 2008 classificandosi al secondo posto di X Factor. Non vince, ma è la vincitrice morale di quell’edizione oltre che la regina dell’estate con la hit “Non ti scordar mai di me”, canzone scritta appositamente per lei da Tiziano Ferro. La cantante, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, non nasconde che è stato meglio così: “nel mio caso, se fosse arrivato prima il successo, non lo avrei apprezzato perché ero instabile. Avrei rischiato di rovinare tutto per la mia fragilità. Io appartengo a quelle persone che non prendono il primo treno ma quello dopo”. Oggi è una donna felice e realizzata; all’età di 40 anni è anche mamma della piccola Beatrice nata dalla relazione con il compagno Andrea. “Il passare del tempo ti consente di confrontarti meglio con certe situazioni” – sottolinea la cantante, che con la figlia Beatrice si sente molto meglio. “Grazie a Beatrice ora ho meno attenzioni verso me stessa. Mi sento meglio adesso. Gioco tanto con lei si scatena al ritmo di tutta la musica, non solo la mia. Ascolta molto anche le sigle dei cartoni” rivela la cantante che, parlando del suo passato da bimba dice: “ero terribile. Non avrei mai pensato di vivere il ruolo di genitore per paura di passare quello che hanno vissuto loro”.





