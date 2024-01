Giusy Ferreri: “X Factor era l’ultima occasione, devo tutto a Simona Ventura”/ “Matrimonio? Non si sa…”

Giusy Ferreri, dal ‘peso’ alle etichette all’ultima spiaggia ad X Factor

Da X Factor al palco del Festival di Sanremo, passando per tormentoni di assoluto successo: la carriera di Giusy Ferreri è partita dal talent show per poi arrivare a conquistare le vette più ambite dell’industria discografica. Intervistata dal Corriere della Sera, la cantante si è raccontata professionalmente e non solo. “Patty Pravo dice che per fare il nostro lavoro c’è bisogno di tanta anfetamina? No, serve adrenalina interiore, a me la musica fa questo effetto. Per me la musica è come una droga, non potrei farne a meno”. Inizia così Giusy Ferreri, prima di esprimersi a proposito di un paragone che spesso la chiama in casa: “Io l’Amy Winehouse italiana? Quest’etichetta è un orgoglio e limite. Ovviamente mi rende fiera il paragone con una grandissima artista dalla vocalità unica che ha conquistato il mondo; ma con la mia musica cerco di esprimere originalità ed è come se venisse ad affievolirsi l’idea di autenticità che inseguo”.

A proposito della sua abilità nello sfornare ‘tormentoni’ a prescindere dalla stagione di riferimento, Giusy Ferreri ha spiegato al quotidiano: “E’ stata una sorpresa, un percorso a cui miravo, ma sono state occasione da prendere al volo, un valore aggiunto al mio tracciato personale fatto di ballad introspettive e romantiche… La mia personalità mi spinge a raccontare esperienze più malinconiche, fatte di tristezza, di nostalgia o a volte rabbia”. La cantante ha poi passato in rassegna i momenti più significativi della gavetta, arrivando all’occasione di X Factor a 29 anni quando il sogno forse poteva sembrare sempre più sfocato: “Un talent di cui all’epoca si sapeva poco, pensai di propormi ai provini, era l’ultima occasione”.

Mentore di Giusy Ferreri durante l’esperienza ad X Factor fu Simona Ventura, lungimirante e competente nel credere nelle sue capacità. “E’ stata speciale, se non fosse stato per lei non sarei stata presa… Siamo ancora in contatto, ci sentiamo e ci incoraggiamo a vicenda. Lei è proprio SuperSimo!”. Proseguendo nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la cantante ha poi avuto modo di raccontare un particolare aneddoto: “Un torto subito? Quando il mio ex produttore mise in commercio ‘Supermarket (Gaetana) che conteneva il mio repertorio personale di cantautrice fatto di brani scritti tempo prima, canzoni che avrei voluto ritoccare e rivedere, far sentire o non sentire… Quella fu una vera pugnalata”.

Verso il finire dell’intervista rilasciata per il quotidiano, Giusy Ferreri si è lasciata andare a qualche curiosità di carattere personale. “Matrimonio? Per scaramanzia continuiamo su questa strada, non si sa mai che il grande passo rompa gli equilibri”. In conclusione, la cantautrice ha raccontato: “Abitiamo tra le campagne di Vigevano e Novara, in una piccola frazione tra le risaie… Mi appaga, mi piace stare in contatto con la natura, la vita è come un piccolo comune, in uno stato d’animo che non ha niente a che fare con la frenesia…”.











