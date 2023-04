Giusy Marotta, criminologa caso Mollicone ferita in un incidente/ Auto contro un muro

La criminologa Giusy Marotta, consulente nel pool difensivo della famiglia Mottola per il caso di Serena Mollicone, sarebbe stata ricoverata in gravi condizioni dopo un incidente stradale verificatosi poche ore fa nel territorio di Sant’Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone. La professionista sarebbe stata trasferita al Policlinico Umberto I di Roma, riporta Ansa, per le ferite riportate nello schianto della sua auto contro un muro che costeggia via Sferracavalli.

L’impatto, secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa, sarebbe stato così violento da sbalzarla dall’abitacolo e sarebbe avvenuto mentre Giusy Marotta faceva ritorno a casa a Cassino. Nella stessa città sarebbe stata subito sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza per poi essere trasferita, a bordo di un elicottero, nel nosocomio della Capitale. Le cause del grave incidente non sono ancora note e sarebbero ancora in corso le indagini dei carabinieri e della polizia locale per chiarire la dinamica. Subito dopo la notizia dell’accaduto, il criminologo Carmelo Lavorino, membro del team che ha lavorato con lei alla difesa dei Mottola, ha pubblicato un post sui social spiegando anche l’evoluzione delle sue condizioni dopo il ricovero.

Giusy Marotta ricoverata dopo un incidente stradale: le sue condizioni

Le condizioni di Gusy Marotta, inizialmente definite gravi da diverse testate, sarebbero migliorate nelle ultime ore e la criminologa non sarebbe in pericolo di vita. A rendere nota la notizia è stato il collega Carmelo Lavorino, con cui Giusy Marotta ha lavorato come consulente della difesa della famiglia Mottola, nota alle cronache per la vicenda processuale relativa alla morte della studentessa di Arce Serena Mollicone.

“Giusy Marotta è fuori pericolo – ha scritto Lavorino in un post condiviso su Facebook dopo la grande paura –. Un abbraccio e auguri a lei ed alla famiglia. Un ringraziamento caloroso alla guardia giurata che l’ha soccorsa, al personale del 118, al personale dell’Ospedale Santa Scolastica di Cassino e dell’Umberto I di Roma, alle Forze dell’Ordine“. La buona notizia è arrivata dopo ore di grande apprensione per Giusy Marotta, dopo che lo stesso Carmelo Lavorino aveva pubblicato sui suoi social un messaggio relativo all’accaduto: “Giusy siamo tutti con te.Tutti sappiamo che la nostra carissima, dolcissima e meravigliosa Giusy Marotta è stata vittima di un incidente, che è stata prima trasportata a Cassino e poi a Roma in codice rosso. Siamo tutti sconvolti e addolorati, siamo fiduciosi e preghiamo per lei“.

