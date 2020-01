Giusy Merendino, moglie Salvo Veneziano/ “Frasi al Gf Vip 4 su Elisa? Non è violento”

Giusy Merendino, moglie di Salvo Veneziano, difende il marito dopo le polemiche che le sue frasi su Elisa De Panicis hanno scatenato sul web. La moglie del concorrente del Grande Fratello Vip 4, pur condannando le frasi che il marito ha pronunciato sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, assicura che suo marito nonchè padre dei suoi figli non è assolutamente un uomo violento. “ Pur non condividendone forma e contenuto, le affermazioni ‘colorite’ di mio marito all’interno della casa del Grande Fratello mi portano a suggerire, stimolare una diversa interpretazione, in quanto assicuro che l’uomo con cui vivo da 20 anni, padre dei miei figli, non è assolutamente, affatto, un uomo violento ma tutt’altro! “, scrive la donna sul suo profilo Instagram lanciandosi in un’arrigan difensiva nei confronti di Salvo Veneziano per il quale il popolo del web sta chiedendo la squalifica.

GIUSY MERENDINO DIFENDE SALVO VENEZIANO PER LA FRASI AL GF VIP 4: “CHIEDO SCUSA IO A NOME SUO”

Il video in cui Salvo Veneziano si lascia andare a frasi choc nei confronti di Elisa De Panicis ha fatto il giro del web scatenando anche la dura reazione di Federica Panicucci. A difendere Salvo ci ha pensato l’ex gieffina Cristina Plevani mentre la moglie, Giusy Merendino, lo difende pubblicamente. “ È una dinamica di gruppo tipica quella della ‘competizione seduttiva’ come gioco in gruppo, tanto tra il genere maschile quanto tra quello femminile! “, scrive ancora Giusy. La moglie di Salvo Veneziano, poi, ha chiesto scusa a tutti a nome del marito: “Chiedo scusa io a nome suo se alcune sue affermazioni hanno leso o urtato la sensibilità di alcune donne”. Infine, la signora Veneziano ricorda a tutti che, comunque, tutto è accaduto all’interno di un gioco: “pur essendo consapevole che il grande fratello un programma con un ‘elevata esposizione mediatica Ricordo a tutti che è un gioco. Questo dovrebbe rimanere“, conclude.





