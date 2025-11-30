Chi sono Giusy Orlando e Massimiliano, a Verissimo oggi i genitori di Davide Ferrerio in coma dopo aggressione. Lettera al Papa per chiedere un incontro

GIUSY ORLANDO E MASSIMILIANO FERRERIO OGGI A VERISSIMO

Giusy Orlando e Massimiliano Ferrerio racconteranno oggi a Verissimo il loro limbo. Da tre anni vivono sospesi tra il dolore per il fatto che loro figlio, Davide Ferrerio, sia in coma irreversibile dopo il pestaggio di cui è stato vittima (peraltro per uno scambio di persona) e la flebile speranza che un miracolo possa consentirgli di lasciare quelle macchine a cui è inevitabilmente appesa la sua vita.

Non hanno mai smesso di pregare, anzi lo fanno con la consapevolezza che lo facciano tutti coloro che sono al loro fianco, come il vescovo Caiazzo, che ogni mattina manda ai genitori del ragazzo un passo del Vangelo, oltre alla sua benedizione.

Le sue preghiere stanno dando loro un po’ di conforto, ma sperano di riceverlo anche da Papa Leone XIV, a cui hanno scritto una lettera che il cardinale Zuppi ha fatto in modo di far arrivare al destinatario.

In quella missiva parlano del calvario che vivono da tre anni, soprattutto Davide, e delle loro sofferenze per un massacro che si poteva evitare, se quelle persone si fossero rese conto che Davide non era la persona che cercavano.

IL TUNNEL DI DOLORE DELLA FAMIGLIA DI DAVIDE FERRERIO

Intanto, nella stanza dove è ricoverato da tre anni, risuona sempre la musica rock che gli piaceva, nella speranza che riesca a sentirla. La parete è tutta rossoblù, perché Davide Ferrerio era tifoso del Bologna. Giusy Orlando e Massimiliano Ferrerio in passato hanno rivelato che una maglia l’ha portata Mihajlovic, mentre la squadra gli ha dedicato l’ultima Coppa Italia.

Non c’è giorno in cui i genitori e il fratello Alessandro non si chiedano il motivo di questa sofferenza. Ricordano quel giorno al mare in cui i due loro figli giocarono a pallone, poi l’uscita per una pizza e il terribile scambio di persona. Dopo il pestaggio riuscì solo a dire alla madre che le voleva bene. “Sono state le sue ultime parole. E le porterò nel cuore per il resto della mia vita”, raccontò Giusy Orlando al Resto del Carlino.

Il padre, che è arbitro di calcio, pensa alle partite che avrebbero potuto vedere insieme; invece ogni giorno lo vede in un letto d’ospedale. “Dai Davide, svegliati, torna a volare”, gli dice ogni tanto. Gli parlano sempre, gli raccontano tutto e sperano che possa sentirli e percepire l’amore infinito che li tiene legati per sempre, a prescindere da tutto.