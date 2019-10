Giusy Zenere cerca la madre biologica/ Nuovo appello della comica a Pomeriggio 5

Giusy Zenere, la comica de La sai l’ultima che cerca la madre biologica e che è stata già ospite di Live, Non è la d’Urso, torna in tv per rivolgere un nuovo appello sperando di poter ritrovare la madre naturale. Nella seconda parte della puntata di Pomeriggio 5 del 1° ottobre, Barbara D’Urso parla di famiglie e, tra gli ospiti, c’è proprio Giusy Zenere che ha scoperto di essere una figlia adottiva solo quando la mamma è morta. La donna, dopo aver saputo di essere stata adottata, si è messa subito alla ricerca della sua vera famiglia chiedendo aiuto alla redazione di Barbara D’Urso che, nella scorsa stagione, è riuscita a far ritrovare Paola Caruso e la sua vera mamma. Il primo appello di Giusy Zenere, dunque, sarà stato raccolto da qualcuno? Nel salotto di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso svelerà cos’è successo dopo l’appello della comica.

GIUSY ZENERE, APPELLO A POMERIGGIO 5 PER LA MADRE NATURALE

Giusy Zenere è è nata a Treviso a metà anni Sessanta ed oggi cerca la mamma naturale. Con l’appello fatta attraverso Barbara D’Urso, la comica spera di poter trovare la madre biologica e mettere così a posto i pezzi del puzzle della sua vita. Prima della puntata odierna di Pomeriggio 5, Giusy Zenere ha raccontato la propria storia a Non è la D’Urso. “La mia madre adottiva è andata via all’età di 100 anni e 4 mesi. In punto di morte mi ha consigliato di cercare i miei genitori biologici per scoprire se ho ancora qualche legame di sangue, se non sono sola”, ha spiegato Giusy Zenere a Live-Non è la d’Urso. “Prima dell’adozione sono stata in orfanotrofio per 18 mesi. I miei genitori biologici dovevano avere all’epoca 18 e 22 anni”. Giusy, dopo queste dichiarazioni, sarà stata contattata dalla donna che l’ha messa al mondo?

