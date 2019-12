Giusy Zenere/ “Perseguitata da un ex, l’ho denunciato ma non è servito a nulla”

Giusy Zenere, attrice comica trevigiana, nonchè uno dei volti storici del programma di Canale 5 “La sai l’ultima?”, è stata ospite stamane presso gli studi di Storie Italiane, per parlare della sua triste vicenda legata ad uno stalker/ex che l’ha perseguitata a lungo: “Me ne ha fatte di tutti i colori – racconta l’attrice che oggi risiede in quel di Vicenza – per un paio d’anni. Ha cominciato con le umiliazioni verbali – prosegue – poi quando mi sono ribellata è passata alle botte. Però pensi sempre che sei la crocerossina che puoi farlo cambiare e quindi ci sono ricascata per un piccolo periodo. Poi ho capito che non si cambia”. A quel punto Giusy si è definitivamente ribellata: “Ti dicono che non vali niente, che sei brutta, che non sei alla loro altezza e tu alla fine ci credi. Io sono stata fortunata con il mio lavoro, che fa ridere la gente, mi ha aiutata molto. Mi son ribellata mettendolo fuori dalla casa – ricorda – però il quartiere di residenza è lo stesso e la paura c’è sempre. Poi vedevo che appena se ne andava da me andava da un’altra ragazza: lo vedevo che usciva da casa mia e che entrava nella casa di un’altra”.

GIUSY ZENERE: “LA DENUNCIA? E’ SERVITA SOLO AD ALLONTANARLO”

Quindi è arrivata la denuncia, ma è cambiato davvero poco: “Con l’associazione di Jo Squillo “Il muro delle donne”, l’ho denunciato. E’ stato tenuto fermo dalle 4 di mattina fino alle nove e mezza dieci, ma era già sotto casa che urlava. Non è servito a nulla denunciare, è servito solo all’allontanamento quello sì. Non mi trova mai se mi cerca in casa in quanto sono sempre in giro”. In un’intervista rilasciata negli scorsi giorni al social magazine femminile, Roba da Donne, la stessa Zenere aveva spiegato: “Mi insultava, mi sputava addosso facendomi sentire una nullità, diceva che ero brutta e non ero alla sua altezza, una volta mi ha tirato per i capelli fino a per terra, strappandomeli”.

