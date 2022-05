Gladiatori di Roma/ Su Italia 1 il film d’animazione italiano

Gladiatori di Roma, film di Italia 1 diretto da Iginio Straffi

Gladiatori di Roma sarà trasmesso oggi, sabato 14 maggio 2022, su Italia 1 a partire dalle ore 23.10. La regia è affidata Iginio Straffi. Si tratta una pellicola di genere animazione-commedia-avventura uscito nelle sale cinema nel 2012, tra i doppiatori principali ci sono Luca Argentero, Michele Cucuzza, Laura Chiatti e Belén Rodriguez. Sicuramente l’Italia non si è fatta conoscere per il suo apporto al cinema d’animazione, proprio per questo pellicole come la seguente assumono un valore di giudizio molto alto.

Gladiatori di Roma, la trama del film

In Gladiatori di Roma in seguito alla disastrosa eruzione del vulcano che domina il Golfo di Napoli, il Vesuvio, avvenuta nel 79 d.c. e che distrusse una delle più importanti città della Campania, Pompei, il giovane Timo rimane orfano. Un gladiatore ormai in pensione nonché generale romano di nome Chirone decide di adottare Timo. Chirone ha una figlia, Lucilla, i due ragazzi quindi si ritrovano a crescere insieme e si sentono molto uniti.

Ormai giovinetta, Lucilla decide di partire ma Timo soffre per la separazione con la ragazza e la sua vita, prima allegra e spensierata, diventa alquanto monotona. Il ragazzo decide di seguire le orme del padre adottivo e decide di diventare gladiatore.

Frequentare l’accademia ma in realtà non si impegna come dovrebbe e invece di seguire gl allenamenti, trascorre la maggior parte delle giornate insieme ai suoi amici. Un giorno Lucilla rientra dalla Grecia e soltanto allora il giovane Timo decide di allenarsi seriamente per poter essere finalmente un vero valoroso gladiatore. Si avvale dunque dell’esperienza di un’allenatrice d’eccezione, tanto brava quanto severa, che risponde al nome di Diana.

