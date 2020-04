Gladiatori di Roma/ Video, su Italia 1 il film d’animazione (oggi, 1 aprile 2020)

Gladiatori di Roma è un film d’animazione italiano in onda mercoledì 1 aprile su Italia 1 alle 15.55. Uscito nelle sale italiane nel 2012, questo film è stato realizzato con animazione al computer e vede la regia di Iginio Straffi. Alla sceneggiatura ha collaborato anche Michael J. Wilson, già scrittore di altri film d’animazione come “L’era glaciale” e “Shark Tale”. Le musiche sono state invece curate da un grande musicista italiano, Bruno Zambrini, compositore per alcune delle maggiori voci della musica leggera italiana e di quasi tutte le musiche delle serie di Ugo Fantozzi e Notte prima degli esami. Nel film ritroviamo le voci di alcuni tra i volti più famosi dello spettacolo: Luca Argentero è il giovane protagonista Timo, Laura Chiatti è invece Lucilla, dolce oggetto del desiderio di Timo, mentre la showgirl Belén Rodrìguez è Diana, affascinante personal trainer di Timo. Questa non è la prima pellicola che vede collaborare Argentero e Chiatti infatti già nel 2006 i due avevano recitato insieme nel film drammatico “A casa nostra”.

Gladiatori di Roma, la trama del film

Ecco la trama di Gladiatori di Roma. Timo è un bambino rimasto orfano durante l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. che distrusse completamente Pompei. Dopo questo tragico evento il piccolo viene adottato da un generale di Roma, Chirone. L’uomo ha già una figlia, Lucilla, e i due ragazzi crescono felicemente insieme provando un profondo affetto l’uno per l’altra. Purtroppo un giorno Lucilla è costretta a partire per continuare i suoi studi e Timo perde qualunque entusiasmo per la vita. Nonostante Chirone lo abbia iscritto all’Accademia di Gladiatori più importante della città il ragazzo non mostra nessun tipo di interesse per questa vita, preferendo bighellonare con i suoi amici Mauritius e Ciccius, piuttosto che prendere parte agli allenamenti.

La sua vita cambia definitivamente con il ritorno di Lucilla, da dolce bambina diventata una splendida ragazza, risveglia in Timo la voglia di vivere e di riuscire a conquistare il suo primo amore. Lucilla è stata però richiamata a Roma perchè dovrà sposare Cassio, uno dei migliori atleti dell’Accademia e nipote dell’Imperatore Domiziano.

La giovane in realtà non è affatto felice del destino che le si prospetta e rivedere Timo risveglia anche a lei i ricordi di un tempo. Timo inizia così ad allenarsi strenuamente con Diana, sensuale e severissima personal trainer, nel tentativo di superare Cassio e diventare degno della mano della bellissima Lucilla.

Video, il trailer di Gladiatori di Roma





