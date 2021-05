Glasgow, chiese assaltate da tifosi Rangers/ “Abusi e slogan anti-cattolici”

Il tifo dopo la vittoria del campionato è prevedibilmente scatenato e a volte anche esagerato – anche in periodi Covid, come dimostrano le scene in Piazza Duomo a Milano con lo Scudetto dell’Inter: eppure quanto avvenuto a Glasgow la scorsa settimana per la vittoria della Premiership scozzese dei Rangers di Steven Gerrard è decisamente andato oltre al “seminato”. Slogan anti-cattolici, chiese devastate, scene di panico e assalti nelle piazze: si evince come purtroppo ancora oggi in Scozia una bella vittoria sportiva come la conquista della 55esima Premiership contro gli odiati rivali del Celtic venga presa a pretesto per l’ennesimo scontro politico, civile e religioso.

Vero, dopo il fallimento dei Rangers il titolo mancava ormai da 10 anni, con i “cattolici” dei Celtic che hanno scorrazzato indisturbati a livello sportivo in questo periodo: ma il ritorno al comando della Serie A scozzese dell’ottima squadra di Gerrard non può giustificare le violenze viste in piazze con un fortissimo sapore “antico” di scontri tra protestanti e cattolici. 3 agenti di polizia feriti e oltre 20 arresti: questo il bilancio di una serata violenta a Glasgow, in controtendenza con quanto deciso dal governo scozzese a causa del Covid-19.

LE CHIESE ASSALTATE DOPO LO SCUDETTO

Come riporta il Guardian, oltre alle strade sono state le chiese cattoliche ad essere assaltate da gruppi di “tifosi” dei Rangers: «atti di vandalismo e abusi anti-cattolici durante il fine settimana», si racconta dopo la partita contro l’Aberdeen decisiva per le sorti del Campionato. Le finestre sono state distrutte nella chiesa di Santa Maria Goretti a Cranhill, a nord-est di Glasgow; in un’altra chiesa, che ha chiesto di non essere identificata, uno striscione con slogan anticattolici è stato appeso sulle ringhiere in tempo per la messa serale, prima che fosse rimosso dai funzionari della chiesa. Numerose segnalazioni sono giunti anche da altri edifici religiosi cattolici della Capitale, sempre con i tifosi protestanti dei Rangers protagonisti al negativo: Neil Gray, il neo eletto deputato del Partito Nazionale Scozzese di Airdrie e Shotts (nel cui collegio si è verificato uno degli incidenti) ha detto al Guardian di aver ricevuto dal fine settimana una serie di denunce di fanatismo anticattolico e razzismo e le ha sollevate con la polizia: «Non possiamo tollerare fanatismo, odio e razzismo in qualsiasi forma e il calcio non può più essere una copertura per questo comportamento. Spero che i responsabili siano assicurati rapidamente alla giustizia». I Rangers di Glasgow hanno ovviamente condannato le violenze, spiegando come «una piccola minoranza non deve infangare il buon nome del club», ma restano gli strascichi politici di eventi del genere: la premier Nicola Sturgeon ha detto di essere «completamente disgustata dai fan dei Rangers che si sono scatenati per la città», condannando «la violenza, il vandalismo e il vile pregiudizio anti-cattolico in mostra». Infine, Jeanette Findlay (Organizzazione benefica anti-discriminazione Call It Out) ha dichiarato «I dati sono abbastanza chiari che circa la metà di tutti i crimini ispirati dall’odio religioso denunciati riguarda abusi anti-cattolici. Ma condannare alcuni fan dei Rangers come “bigotti e teppisti” è ancora un po’ lontano dal riconoscere le questioni strutturali più profonde in gioco».

