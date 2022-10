GLEN HANSARD/ “Take a heart”: una preghiera per le vittime della guerra in Ucraina

Marketa Irglova e Glen Hansard tornano a cantare insieme in un disco, ma non solo. Insieme a loro infatti alcune ragazze ucraine fuggite dal loro paese in Irlanda dopo lo scoppio della guerra che sta devastando il loro paese. La nuova canzone si intitola Take heart ed è stata ispirata a Glen da una performance di Patti Smith vista online dello scorso febbraio. Nel corso del concerto la cantante americana infatti a un certo punto disse qualcosa come: “Gente, fatevi coraggio. Le cose andranno meglio e, in caso contrario, le renderemo migliori! … Chiediamo la trasformazione dei rifiuti, il nostro governo ne è pieno; la politica ne è piena. Trasformazione dei rifiuti, è la più antica preoccupazione dell’uomo. Gente, stasera abbiamo fatto uscire oro”. Glen è rimasto colpito in particolare dalla frase “fatevi coraggio” che gli è rimasta in mente. La guerra era appena cominciata e come tutti il cantautore si sentiva confuso e disorientato. Tornato a casa scoprì che la sua vicina aveva ospitato due rifugiate ucraine. Diventato loro amico, ascoltò le loro tristi storie. Così nacque la canzone Take heart. Per renderla nel modo migliore, Hansard si è recato alla sezione locale della Croce Rossa dve ha trovato altre ragazze ucraine dalla voce splendida e con l’inserimento anche della vecchia compagna nel film Once, Market Irglova, ha registrato un brano toccante e pieno di speranza. Le si sente ripetere il verso: “Povernit’sya do mene / povernit’sya do mene / povernit’sya do mene / do mene Neushkodzhenym” che si traduce in “Ritorna da me / torna da me / torna da me illeso”. L’inclusione di Market è stata naturale in quanto o i suoi genitori hanno accolto molti rifugiati dall’Ucraina. Riflettendo su Take Heart e su questa esperienza, Hansard ha detto: “Questa canzone è un fiore posto ai piedi di tutta questa devastazione, una candela accesa tra milioni di persone impotenti alle porte delle ambasciate o lasciate accese alle finestre; è una preghiera inviata nella grande nuvola di buona volontà che circonda il globo. È una cosa che non esisteva e ora esiste, un’offerta, grazie a Patti, Alex, Anna, Olena e Markéta che l’hanno ascoltata mentre ci stavo lavorando e si sono unite per renderla più forte. Questo è per loro e per tutti coloro che hanno perso i propri cari da ogni parte inquesta brutale guerra”.

