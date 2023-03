Glenn Close non presenterà gli Oscar 2023/ Ha il Covid, assente sul palco

Glenn Close non presenterà la serata degli Oscar perché è risultata positiva al Covid. L’attrice si trova a casa in isolamento, come spiega l’Hollywood Reporter. Il suo nome era stato annunciato nell’elenco dei presentatori di stasera insieme a quelli di Jimmy Kimmel, Harrison Ford, Halle Berry, Paul Dano, Cara Delevingne, Nicole Kidman, Kate Hudson, Mindy Kaling, Eva Longoria, Julia Louis-Dreyfus, Andie MacDowell, Elizabeth Olsen, Pedro Pascal e John Travolta. Come ricorda l’Ansa, l’anno scorso era stato Lin-Manuel Miranda a dare forfait all’ultimo dopo che la moglie era risultata positiva al coronavirus.

Ci sono anche italiani tra i candidati all’Oscar 2023: si tratta della regista e sceneggiatrice Alice Rohrwacher con il corto “Le pupille”, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale in un orfanotrofio, e Aldo Signoretti nella categoria “Miglior trucco e acconciatura” per il film “Elvis”.

Attesa per la cerimonia dell’Oscar

Sarà Sky a trasmettere la cerimonia di premiazione degli Oscar in Italia. Si comincia alle 23.15 di oggi, domenica 12 marzo 2023, dal red carpet del Dolby Theatre di Los Angeles. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su Sky Cinema Oscar (canale 303) e su Sky Uno, mentre in chiaro può essere seguita su TV8. La cerimonia inizierà intorno alle 2.00 ora italiana e durerà almeno tre ore.

A presentare la serata degli Oscar 2023 sarà Jimmy Kimmel, accompagnato da altri attori e presentatori, tra i quali appunto non ci sarà Glenn Close. Il comico, statunitense in conferenza stampa ha scherzato sulla “rivoluzione” del red carpet, che per la prima volta, dal 1960, è color champagne. “In molti si sono chiesti se ci saranno problemi quest’anno. Spero di no. E credo che la decisione di mettere un tappeto champagne piuttosto che rosso dimostri quanto siamo fiduciosi che non verrà versato sangue” ha scherzato, facendo riferimento alla querelle Will Smith-Chris Rock.

