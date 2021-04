Glenn Close/ Oscar 2021, miglior attrice non protagonista? Dopo Crudelia Demon…

C’è anche Glenn Close tra le candidate agli Oscar 2021 nella categoria “miglior attrice non protagonista” per il suo ruolo nel film “Elegia americana“. L’interprete ha iniziato la sua carriera di attrice nel 1974, facendo della versatilità il suo tratto distintivo. Tra i ruoli più noti, indubbiamente, va ricordato il ruolo della cattiva di Disney, Crudelia Demon, ne “La carica dei 101”, ma non vanno dimenticate le sue interpretazioni di donna nobile in corsetto o di moglie esasperata. Insomma, se si volesse definire Glenn Close si potrebbe ammettere con facilità di trovarsi di fronte ad un’artista poliedrica e altamente apprezzata dal pubblico di tutto il mondo. Una carriera, quella di Glenn Close, costellata di successi e di memorabili interpretazioni sia per il mondo del cinema sia per il piccolo schermo. Con la sua nomination agli Oscar 2021 come miglior attrice non protagonista in Elegia americana, Glenn Close potrebbe coronare, finalmente, la sua carriera di attrice facendo sua quella statuetta che, per un motivo o per l’altro, le è sempre sfuggita.

Glenn Close in Elegia americana

Elegia americana, film con il quale Glenn Close partecipa alla premiazione degli Oscar 2021, è un vero e proprio ritorno alle radici. Il protagonista è uno studente di giurisprudenza nonché ex marine che, proprio quando riceve l’offerta di lavoro dei suoi sogni, è costretto a rientrare in Ohio, dalla sua famiglia d’origine, per risolvere un problema della madre Beverly. Qui incontrerà la saggia nonna Mamaw, interpretata proprio da Glenn Close che, come succedeva in passato, sarà in grado di supportarlo nel suo percorso di maturazione. In questo modo, ciò che verrà messo a confronto saranno tre generazioni diverse: quella del figlio, quelle della mamma e, infine, quella della nonna Mamaw. Lo spettatore si trova di fronte ad un grande romanzo di formazione che, attraverso una serie di flashback ripercorrerà la vita del protagonista, facendo emergere la storia di una grave carenza affettiva sofferta durante l’infanzia. Una pellicola che fa riflettere e che pone una serie di interrogativi allo spettatore. Infatti, il giovane protagonista J.D., interpretato da Gabriel Basso, dovrà fare i conti con un passato che non è stato in grado di gestire appieno e che, proprio per questo, non è gli offre la possibilità di vivere un presente e un futuro sereno.

Glenn Close e quel provino umiliante…

In una recente intervista Glenn Close ha ricordato il suo provino per prendere parte ad American Gigolò. L’attrice ha definito quell’episodio umiliante, in quanto, a seguito di un volo da Broadway a Los Angeles, le fu chiesto di interpretare una piccola parte nella quale John Travolta era disteso. Nessuno dei due attori conosceva le battute, ma ben presto Glenn Close capì che quello che era chiamata a fare era semplicemente un gioco di seduzione. Un’esperienza che oggi, a distanza di tempo, Glenn Close non ricorda in modo felice, ma anzi definisce quell’occasione come poco divertente, tanto che non riuscì ad ottenere la parte. Glenn Close ha però proseguito nella sua carriera di attrice e, quella del 2021, è la sua ottava candidatura agli Oscar. Sarà questa la volta buona per infrangere la maledizione della statuetta?

