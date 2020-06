GLI 80 ANNI DI GUCCINI/ Video esclusivo, il concerto con Claudio Chieffo

Pubblicità

E’ il maggio 1977, il momento peggiore di quelli che sono passati alla storia come anni di piombo. In realtà, anche se nessuno ha mai avuto il coraggio di dirlo, in Italia ci fu una guerra civile vera e propria. A Bologna alcuni studenti di Comunione e Liberazione tengono una assemblea in un’aula dell’università quando vengono attaccati da studenti extraparlamentari di sinistra per sfollarli di lì. Potrebbe accadere una strage. Arriva la polizia, arriva l’esercito. L’allora ministro degli interni Francesco Cossiga manda i carri armati nelle strade di Bologna. Negli incidenti, uno studente rimane ucciso, Francesco Lorusso. Sono giorni terribili. Approfittando che uno di loro, Nando Lanzi, è amico intimo di Francesco Guccini, gli studenti di CL gli chiedono di invitarlo a tenere un concerto insieme a Claudio Chieffo, per sdrammatizzare l’aria che tira. Lui, che è sempre stato un bonaccione, accetta senz’altro, Chiede solo che, visto il clima tesissimo di non fare pubblicità. Lanzi lo rassicura: no no, solo qualche amico. La gente invece viene anche da Roma e quando Guccini sbuca sul palco si vede davanti quasi mille persone: “Alla faccia degli amici” mormora mentre gli danno insieme alla chitarra la classica bottiglia di vino rosso che sempre lo accompagnava sul palco. L’occasione per i due cantautori è data che entrambi hanno scritto un brano su Auschwitz. Il concerto sarà un gran successo con un Francesco Guccini simpaticamente disposto a dialogare con Chiedo. I due si incontreranno ancora negli anni successivi, anche un altro concerto. Nei primi anni 90, caduto il muro di Berlino, Chieffo che già prima si recava spesso nell’Europa dell’Est, torna da Praga con un colbacco dell’esercito sovietico. Incontra Guccini che muore dall’invidia e i due si scambiano i cappelli. Quello di Guccini è ancora a casa Chieffo, chissà se il colbacco è ancora a casa Guccini.

Il video che vedete qui sotto non è mai stato pubblicato, è tratto da un concerto di Chieffo con Francesco Guccini, al Teatro Comunale di Carpi il 10 maggio 1999





© RIPRODUZIONE RISERVATA