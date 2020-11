Gli Amabili, l’incontro sui social e l’amore/ “E’ il mio angelo, ho rischiato di…”

Gli Amabili sono tra i concorrenti di All Together Now – La musica è cambiata, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. Si tratta di una coppia musicale e nel privato quella composta da Elena Frantini e Massimiliano Corrà che si sono conosciuti sui social. A raccontarlo sono stati i diretti interessati nel video di presentazione. Massimiliano racconta: “mi ha contattato sui social. Pochi giorni dopo ho deciso prendo la macchina, mi faccio questi 256 km e vado ad incontrare il mio angelo. Ci siamo incontrati e sposati”. Una storia d’amore, ma in realtà la vita ha costretto Massimiliano a durissime prove. “All’età di 17 anni ho pensato bene di cadere sul tetto di un palazzo di 4 piani e sono caduto e ho scoperto che forse sarei dovuto restare in carrozzina” – rivela il concorrente che però con la fisioterapia è riuscito a recuperare la mobilità, ma il destino ha nuovamente cambiato la rotta visto che improvvisamente si ammala ed è costretto ad operarsi. “Ho dovuto amputare una gamba” – racconta Massimiliano con la moglie Elena che parlando di loro e della musica precisa: “noi puntiamo sulla nostra unione, noi arriviamo ovunque”.

Gli Amabili: 98 punti ad All Together Now – La musica è cambiata

Elena Frantini e Massimiliano Corrà, il duo de Gli Amabili entrano sul palco di All Together Now – La musica è cambiata regalando una performance di grandissima complicità. “Siete troppo belli” commenta la padrona di casa Michelle Hunziker che poi rivela ai concorrenti il punteggio ricevuto dal Muro Umano. 85 punti per loro, ora spetta alla giuria di vip confermato il voto oppure no. La prima ad esprimersi è Rita Pavone: “mi sono piaciuti tanto. Sono due persone piene di vita e vitalità, + 5 punti”. Anche J-Ax commenta entusiasta la prova della coppia: “dovreste essere illegali. Avete un’energia che si trova in una serata di Morgan”. Infine Anna Tatangelo parlando di musica e amore dice. “vi auguro di continuare la musica insieme, non come nel mio caso. + 4 punti”. Gli Amabili conquistano così 98 punti classificando al terzo posto della classifica provvisoria della prima puntata.



