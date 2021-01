Gli amanti dei 5 mari/ Su Rete 4 il film con John Wayne (oggi, 28 gennaio 2021)

Gli amanti dei 5 mari vain onda oggi, 28 gennaio, alle ore 16:40 su Rete 4. Quest’opera ha debuttato nel 1955 ed appartiene al genere drammatico e guerra. Il regista di questo film è John Farrow mentre gli sceneggiatori sono James Warner Bellah e John Twist. Il cast di attori annovera al suo interno numerose icone di Hollywood come John Wayne, Lana Turner, David Farrar, Tab Hunter, James Harness e Luis Van Rooten. Il film è stato prodotto dal regista John Farrow, la fotografia è curata da William H. Clothier e le musiche sono del maestro Roy Webb.

Gli amanti dei 5 mari, la trama del film

In Gli amanti dei 5 mari siamo all’inizio della Seconda Guerra Mondiale. Si prospetta un periodo burrascoso per l’umanità. La Germania, guidata da un folle, ha deciso di entrare in guerra contro il mondo, cercando di dimostrare a chiunque la sua superiorità tattica, politica e strategica. In questo contesto così difficile, troviamo il protagonista, Karl Ehrlich. Quest’ultimo è un uomo che guida un mercantile, una nave che trasporta merci e si impegna giorno dopo giorno per portare a termine il proprio lavoro. Karl svolge ogni suo dovere al meglio e cerca di impegnarsi seguendo i principi di etica lavorativa. Tuttavia, al momento dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il capitano si trova in un porto di Sydney, in Australia.

La sua missione sarà quella di tornare nella sua patria, la Germania, cercando di attraversare l’intero globo. Tuttavia, sul suo cammino saranno presenti numerosi ostacoli, dovuti principalmente alla sua patria. Karl difatti, è un buon uomo, ma a causa della sua origine tedesca viene etichettato come fanatico e nemico del mondo. Allo stesso tempo, il capitano troverà sulla sua strada quello che potrebbe rivelarsi come l’amore della sua vita. Riuscirà Karl a riuscire nel suo incarico, ritornando in patria e conquistando la sua anima gemella? Non resta che scoprirlo!



