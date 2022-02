Gli anni più belli/ Su Rai 1 il film di Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino

Gli anni più belli, il film di Rai 1 con Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria

Gli anni più belli va in onda oggi, 23 febbraio, a partire dalle ore 21:25 su Rai 1. Si tratta di una pellicola che ha debuttato al cinema durante l’anno 2020 e appartiene ai generi drammatico, commedia e sentimentale.

Il regista di questo film risulta essere Gabriele Muccino mentre la sceneggiatura è stata scritta da Paolo Costella e da Muccino in persona. All’interno del cast del film ci sono tanti attori famosi come Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Jacopo Maria Bicocchi, Nicoletta Romanoff, Andrea Pittorino, Francesco Acquaroli e Mariano Rigillo. Le musiche in questo film sono state realizzate da Nicola Piovani mentre la fotografia è stata curata da Eloi Moli.

Gli anni più belli, la trama del film: quattro amici inseparabili

Soffermiamoci ora sulla trama de Gli anni più belli. Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo sono quattro amici inseparabili. Nel corso della vita ne hanno affrontato di cotte e di crude, non riuscendo mai ad abbattersi e superando difficoltà, ansie, paure e litigi, tutti insieme. Questi quattro personaggi si conoscono sin da quando erano adolescenti, sin dall’anno 1982, e hanno trascorso in compagnia quelli che sono gli anni più belli della loro vita. Hanno vissuto cosa significa provare per la prima volta dei sentimenti per un’altra persona o cosa vuol dire raggiungere degli obiettivi personali. Il tempo e la vita comunque sono andati avanti. D’altronde, il tempo non fa sconti a nessuno.

Nonostante il passare degli anni comunque, i quattro protagonisti sono stati sempre insieme, non si sono disuniti, nonostante abbiano affrontato periodi belli e altri brutti. Quarant’anni dopo, sono ancora insieme a combattere con una vita che gli offre gioie e dolori.

Il film esplora i passaggi più importanti della loro vita, mettendo in evidenza come un’amicizia vera può essere il dono più prezioso che un essere umano può ottenere. Allo stesso tempo, al cambiare delle situazioni e al crescere dei protagonisti, vengono mostrati i momenti che hanno segnato l’Italia e che hanno condizionato le abitudini di vivere degli italiani. Un viaggio temporale intenso, struggente ed emotivo che fa riflettere su cosa significa essere amici.

Il video del trailer del film “Gli anni più belli”





