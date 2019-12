Gli Aristogatti/ Video, su Rai 2 il classico della Walt Disney (31 dicembre 2019)

Gli Aristogatti va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, martedì 31 dicembre 2019, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola che rappresenta un grande classico del genere animazione firmato dalla Walt Disney realizzato nell’anno 1970 negli Stati Uniti d’America. film è stata firmata da Wolfgang Reitherman con soggetto e sceneggiatura di Tom McGowan, Tom Rowe, Larry Clemons, Ken Anderson, Frank Thomas, Ralph Wright e Julius Svendsen. Il montaggio è stato eseguito da Tom Acosta, le musiche della colonna sonora state composte da Georg Bruns e nella versione originale hanno prestato la voce vari personaggi tanti attori famosi tra cui Phil Harris, Eva Garbor, Sterling Holloway, Scatman Crothers e Lord Tim Hudson.

Gli Aristogatti, la trama del film

Diamo uno sguardo a Gli Aristogatti. Ci troviamo nell’anno 1905 nella splendida Città di Parigi dove la gatta Duchessa vive insieme ai propri tre piccoli all’interno della casa di una cantante lirica Ormai in pensione conosciuta con il nome di Madame Adelaide. I quattro gatti vengono trattati come veri e propri figli dall’ex cantante lirica anche grazie all’aiuto del onnipresente maggiordomo Edgar. Tra l’ex cantante e i gattini si è instaurato un bellissimo rapporto il che li ha portati ad essere considerati come veri e propri figli della donna tant’è che un giorno arriva all’interno della lussuosa dimora un avvocato e vecchio amico di famiglia. Il maggiordomo Edgar incuriosito dall’improvviso arrivo dell’avvocato decide di origliare Alla porta durante l’incontro privato tra Madame e lo stesso avvocato. In effetti l’oggetto della conversazione è piuttosto importante in quanto si parla di eredità della donna e per grande delusione dello stesso maggiordomo a prendere che tutto verrà praticamente donato ai quattro gatti. Tuttavia qualora questi dovessero scomparire l’intera proprietà andrebbe diretta nelle mani dello stesso maggiordomo Edgar. A questo punto il maggiordomo decide di farsi giustizia da solo e in particolar modo mette È un potente sonnifero nel consueto latte che offre i gattini la sera prima di andare a letto in maniera tale che possano ritrovarsi in un sonno profondo. Intanto le ore di notturne soprattutto un violento temporale il maggiordomo prendi tutti i gattini e li mette in una cesta e naturalmente li porta in una zona piuttosto lontana dal centro di Parigi. Il mattino seguente Duchessa e gli altri gattini si ritrovano quindi in una zona completamente sconosciuta e soprattutto spaesati per quanto accaduto. In loro aiuto Arriva un gatto di nome Romeo che per l’appunto permette loro di ritornare a Parigi e soprattutto di poter contrastare in maniera efficace Edgar che naturalmente una volta che si ritrova nuovamente in casa cercherà di chiudere una volta per tutte la questione.

