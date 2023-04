Gli Avvocati, Pechino Express 2023: Alessandra Demichelis e Lara Picardi/ Salvati da Le Attiviste, ma…

Gli Avvocati, Alessandra Demichelis e Lara Picardi a rischio eliminazione

Gli Avvocati, Alessandra Demichelis e Lara Picardi sono una delle coppie concorrenti di Pechino Express 2023. Nell’ultima puntata del reality game di successo condotto da Costantino della Gheraredesca, le due concorrenti hanno rischiato di uscire dal gioco. Durante la terza tappa, infatti, Gli Avvocati sono arrivati ultimi con Gli Istruiti rischiando di essere eliminati. Un passaggio errato, infatti, poteva costare caro ad Alessandra Demichelis e Lara Picardi che fortunatamente sono state salvate dalle vincitrici di tappa Le Attiviste. A sorpresa, Giorgia Soleri e Federippi de Le Attiviste, infatti, hanno deciso di salvare proprio Gli Avvocati eliminando dal gioco “Gli Istruiti”.

Una decisione che ha diviso tutti gli altri concorrenti, visto che Gli Avvocati, Alessandra Demichelis e Lara Picardi non sono molto amate dal resto del gruppo. In tanti, infatti, hanno accusato Le Attiviste di essere state buoniste e per nulla strateghe.

La partecipazione di Alessandra Demichelis e Lara Picardi, Gli Avvocati di Pechino Express 2023, divide non solo i concorrenti del reality game, ma anche il pubblico dei social. Le due, infatti, non hanno attirato la simpatia del pubblico anche per una serie di esternazioni che hanno immancabilmente generato polemiche. A cominciare da un filmato pubblicato sui social da Alessandra Demichelis parla con l’amico Franco. Nel filmato si sente: “Siamo arrivati in questo posto e c’erano solo escort e poveri, la cosa mi ha esaltato tantissimo” con l’avvocatessa che replica: “Ti ha esaltato la presenza dei poveri? Che schifo” e l’amico Franco continua: “No aspetta, nello stesso orario mi hanno rigato la Porsche”.

Il peggio deve ancora arrivare, visto che Alessandra Demichelis replica: “No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa, i poveri dovrebbero bruciare all’inferno”. Che dire parole che non sono state minimamente gradite dal pubblico dei social e non solo!

