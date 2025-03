Gli avvoltoi hanno fame, film su Rete 4 diretto da Don Siegel

Lunedì 31 marzo 2025, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:25, andrà in onda il film western Gli avvoltoi hanno fame, lungometraggio del 1969 diretto da Don Siegel, regista maestro del poliziesco che ha lanciato definitivamente Clint Eastwood con il primo episodio dell’Ispettore Callaghan. Questo film è uno dei quattro western diretti dal cineasta che raggiungerà il suo apice con Fuga da Alcatraz, sempre con il suo attore feticcio Eastwood.

Ed è proprio Clint Eastwood il protagonista, assieme a una giovane Shirley MacLaine, premio Oscar per il film L’appartamento (1960). Nel cast anche Pancho Cordova, Manolo Fabregas, David Estuardo e Alberto Morin.

Di rilievo la colonna sonora, firmata dal grande Ennio Morricone.

La trama del film Gli avvoltoi hanno fame: rivoluzione e sentimenti

La storia de Gli avvoltoi hanno fame è ambientata in Messico durante la rivolta dei messicani juaristi contro il protettorato francese. Un pistolero texano, Hogan, interpretato da Clint Eastwood, riesce a salvare una giovane suora, Sara, da tre criminali che la stanno per violentare. Hogan uccide i tre malintenzionati, decide di procedere con la donna verso il forte francese e di allearsi con i paesani nella rivolta contro i francesi.

Una volta giunti al fronte, Hogan riuscirà a uccidere il comandante delle truppe d’Oltralpe: la ribellione messicana ha avuto la meglio, ma la storia si complica quando entrano in gioco i sentimenti…

Nel frattempo Hogan si è infatuato della giovane suora e soprattutto dei suoi modi poco ortodossi per una figura di chiesa: la donna beve whisky e il suo linguaggio pare molto colorito.

Sul finale, si scoprirà che Sara non è in realtà una suora ma una prostituta sotto copertura per scampare alle difficoltà della rivolta.