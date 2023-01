Gli avvoltoi hanno fame / Su Rete 4 il film con Clint Eastwood

Gli avvoltoi hanno fame, film di Rete 4 diretto da Dan Siegel

Gli avvoltoi hanno fame andrà nuovamente in onda oggi, 10 gennaio, all’interno della programmazione pomeridiana su Rete 4, l’inizio della pellicola è prevista per le 16.45. Si tratta di una pellicola di genere western con connotazioni sentimentali, che ha visto la luce nel lontano 1970. Ottimo il cast di attori tra cui spicca il grande Clint Eastwood, il famoso attore americano ha come alter ego la brava Shirley MacLaine che nel film interpreta il ruolo della bella Sara. il film Gli avvoltoi hanno fame che è stato prodotto da un cartello di case di produzione (Universal Pictures, The Malpaso Company e Sanen Productions) vede la regia di un artista del genere western, quel Dan Siegel che ha diretto altri film americani e che prima del film aveva lavorato svariate volte con Eastwood.

Ottime anche le musiche composte dal grande musicista italiano Ennio Morricone, cosi come ottima è la sceneggiatura affidata a José Rodríguez Granada. Il film che non è certo una prima televisiva, vista anche l’anzianità di produzione. Pellicola che grazie al periodo della sua uscita riscosse un fragoroso successo al botteghino. Ottimi infatti gli incassi ascritti a bilancio dalle case di produzione, incassi che sfiorarono i sei milioni di dollari americani. Piccola curiosità legata all’uscita della pellicola quella che vide la prima cinematografica non in America, patria dei film western, ma in Germania Ovest.

La scelta all’inizio criticata dalla critica americana si rivelo invece ottima sotto il punto di vista degli incassi. Da segnalare qualche critica soprattutto legata al periodo storico, qualchescena non si rifà infatti al periodo in cui il film fu ambientato, poca cosa però rispetto alla grande interpretazione di Clint Eastwood.

Gli avvoltoi hanno fame, la trama del film

Il film Gli avvoltoi hanno fame si apre con un rapimento operato da tre uomini a danno di una piacente ragazza. I tre dopo aver bloccata la bella donna oltre a rapinarla di tutti gli averi attentano alle virtù della ragazza, e stanno quasi per portare a termine la violenza quando interviene un uomo a cavallo che fa andare in fumo i loro propositi. Ne nasce uno scontro a fuoco e i tre vengono uccisi grazie alla perizia con le armi del cavaliere solitario. Una volta salva la donna si presenta come una suora di nome Sara, l’uomo invece è un valente mercenario risponde al nome di Hogan.

I due si confidano ma mentre lo fanno arriva la cavalleria francese, Sara confessa all’uomo che i soldati cercano proprio lei, avendo rubato dei soldi ai soldati francesi, soldi che servono per foraggiare un gruppo di valorosi guerrieri messicani, visto che quest’ultimi combattono per ottenere l’indipendenza del proprio paese dal gioco coloniale transalpino. Hogan decide di aiutare la causa dell’indipendenza e scorta la religiosa nella sua missione. I due iniziano a stupirsi l’un l’altro, l’uomo sorprende Sara grazie alla sua intelligenza tattica e la sua perizia con le armi, lei invece con le sue pratiche poco consone a quello di religiosa, come il bere super alcolici o utilizzare parole sconvenienti che talora proferisce. Hogan e Sara riescono a portare a fondo la loro missione, arrivano infatti nel villaggio dove vivono i resistenti e riescono a aiutarli altresì nei combattimenti contro i francesi. Alla fine del film il colpo di scena, Sara non è infatti chi diceva di essere, ma è solamente una prostituta che ha però conquistato il duro cuore di Hogan.

