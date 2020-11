Gli avvoltoi hanno fame/ Su Rete 4 il film con Clint Eastwood (oggi, 24 novembre)

Gli avvoltoi hanno fame vain onda oggi, martedì 24 novembre, su Rete 4 alle 16.40. La pellicola, una commedia-western, è del 1969 ed è diretta da Don Siegel, considerato uno dei maestri del cinema poliziesco e d’azione negli Stati Uniti. Nel 1945 vinse l’Oscar come miglior corto e documentario per Star in the night e Hitler Lives? Le musiche del film sono composte da Ennio Morricone, uno dei massimi autori della musica cinematografica, vincitore di moltissimi premi Oscar. La fotografia è curata da Gabriel Figueroa, fotografo messicano che si è contraddistinto per la bravura nella ripresa di grandiosi esterni naturali. I protagonisti de Gli avvoltoi hanno fame sono Clint Eastwood e Shirley MacLaine.

Gli avvoltoi hanno fame, la trama del film

Gli avvoltoi hanno fame è ambientato durante l’intervento francese in Messico, tra il 1862 e il 1867. Tre banditi hanno catturato una suora, Sara (Shirley MacLaine) e vogliono violentarla e ucciderla. Mentre stanno per stuprarla arriva un mercenario texano, Hogan (Clint Eastwood), che li uccide pur di salvare la ragazza. I due si conoscono e Sara gli confessa che la cavalleria francese le sta alle calcagna poiché ha rubato del denaro per conto di un gruppo di messicani. Dopo una serie di vicissitudini, la verità viene fuori: Sara in realtà è una prostituta. Hogan e Sara riusciranno a salvarsi?



