Gli eredi della terra/ Anticipazioni puntata 17 aprile Arnau muore e Bernat…

Gli eredi della terra, anticipazioni puntata 17 aprile. La morte di Arnau e…

A partire da domenica 17 aprile andrà in onda su Canale 5 Gli eredi della terra. Si tratta del sequel della serie spagnola “La Cattedrale del mare”. La serie è tratta dall’omonimo romanzo di Ildefonso Falçones, ma a differenza del libro, in cui il protagonista è Arnau Estanyol, nella serie tutto ruota attorno al giovane Hugo Llor, seguendone le vicende e la crescita personale. La fortuna di Hugo cambia quando incontra l’ormai anziano Arnau Estanyol, uno degli uomini più rispettati della città, che diventa il suo mentore e gli permette di lavorare nei cantieri navali come montatore di barche. Con la morte di Re Pietro e l’ascesa del Principe Giovanni, anche la famiglia Puig sale al potere e si propone di distruggere Arnau; il sogno di Hugo di diventare un costruttore navale viene interrotto e, anche se nessuno osa ribellarsi, lui non si arrende e lotterà con tutte le sue forze per fermare i nuovi cattivi della storia. Nel primo episodio, la scena si aprirà sulla città di Barcellona nel 1387.

Don Matteo 13/ Diretta 14 aprile e anticipazioni: Cecchini al centro dell'attenzione!

Qui, Hugo Llor, un giovane di umili origini rimasto orfano dopo la morte del padre, troverà lavoro nei cantieri navali grazie all’interessamento di Arnau Estanyol, ovvero l’uomo più ricco della città. Hugo, come si evince dalle anticipazioni, vorrebbe diventare un costruttore navale, ma il suo sogno si infrangerà contro la dura realtà. Hugo, infatti, si ritroverà ad assistere all’omicidio di Arnau proprio mentre Bernat, figlio dell’uomo, si preparerà a succedergli.

DON MATTEO 13/ Anticipazioni 14 aprile e diretta: Marco non si dichiara più!

Gli eredi della terra, anticipazioni puntata 17 aprile. Hugo incontrerà Dolca e…

Nella serie Gli eredi della terra, Hugo, dopo aver assistito alla morte di Arnau, farà la conoscenza della figlia di Jucef, Dolca e si innamorerà di lei. La giovane, nonostante sia già fidanzata, gli si concederà. Poco dopo, Regina, amica di Dolca ci proverà con il ragazzo e così Dolca la inviterà a stargli lontano. Più tardi, in città, i cristiani attaccheranno gli ebrei ed uccideranno tutti coloro che incontreranno sul loro cammino. Nel corso dei tafferugli, Dolca perderà la vita per mano di Perro Calvo, un acerrimo nemico di Hugo Llor. Quest’ultimo farà appena in tempo a salvare la giovane Regina, l’amica di Dolca che ci ha provato con lui. Il tempo passerà ed il ragazzo inizierà ad occuparsi dei vigneti. La pace regnerà per molto oppure presto si scatenerà una nuova guerra.

Volevo fare la rockstar 3, ci sarà?/ Rai ci pensa: probabili date della messa in onda

Nel cast de «Gli eredi della Terra» spiccano Yon González (Grand Hotel, Le ragazze del centralino), Elena Rivera (Inés dell’anima mia), Rodolfo Sancho (El ministerio del tiempo), David Solans (Merlí), Aitor Luna (La Cattedrale del Mare) e Michelle Jenner (Isabel). L’imponente coproduzione Netflix, Diagonal Televisión e Atresmedia Televisión, è stata realizzata nel capoluogo della Catalogna, nel Castello di Hostalric, a Girona, e sulla spiaggia di Tamarit, nella provincia di Tarragona.











© RIPRODUZIONE RISERVATA