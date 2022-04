Gli eredi della terra/ Anticipazioni ultima puntata 1 maggio: cosa accade nel finale

Gli eredi della terra, anticipazioni ultima puntata 1 maggio

La settimana prossima andrà in onda l’ultima puntata de “Gli eredi della terra“, la mini serie trasmessa da Canale 5, secondo capitolo di una trilogia e sequel de “La cattedrale del mare“. Anche se gli episodi sono otto, sono state realizzate tre puntate, quindi tenendo conto della seconda trasmessa stasera, la prossima sarà quella finale. La messa in onda dell’ultima puntata è prevista il primo maggio, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Considerando che sarà l’epilogo, c’è tanta curiosità riguardo come andrà a finire “Gli eredi della terra”. Se non temete spoiler, ma anzi siete a caccia delle anticipazioni, siete nel posto giusto.

Elena Capriotti del film Rita Levi-Montalcini è esistita?/ La vicenda frutto di fantasia

La trama ha come protagonista Hugo Ilor, che deve vendicare l’omicidio di un amico. Hugo si prende cura di una neonata, venendo poi a scoprire che è la figlia naturale. Inoltre, intraprende una relazione con una donna sposata, Regina, che gli vieta di sposare la figlia dell’oste. La donna, per costringere l’uomo a restare con lei, trova lavoro alle dipendenze della moglie di Puig, la famiglia che ha commissionato l’omicidio dell’amico di Hugo. Quindi, è costretto a sottostare alle richiesta della donna, avendo assoluto bisogno del suo aiuto per scoprire i segreti della famiglia.

KILLING EVE 4/ La stagione finale di una serie coinvolgente (e che lascia polemiche)

Anticipazioni Gli eredi della terra: sorprese nel finale…

Secondo le anticipazioni emerse, nella puntata finale de “Gli eredi della terra“, dunque, trovano risposta domande che erano rimaste in sospeso. Ci saranno tanti colpi di scena che saranno utili per farsi un’idea molto chiara su chi ha tradito Hugo Ilor. Vedremo che saranno trascorsi anni e la figlia, Mercè, è cresciuta. Inoltre, viene incoronato un altro re di Spagna che nomina Bernat ammiraglio. Dopo il suo ritorno in Spagna, viene ucciso Roger Puig, l’uomo che aveva ordito l’omicidio dell’amico di Hugo. Proprio Bernat si sposa con Mercè, che qualche anno dopo scompare. Il padre indaga pensando possa trattarsi di una contro-vendetta della famiglia Puig, ma ecco il colpo di scena. Scopre che la ragazza non è la figlia naturale, ma la figlia di una suora di un convento di Jonqueres. Il finale de “Gli eredi della Terra”, quindi di fatto resta aperto, visto che dalle anticipazioni si può constatare ci sono ulteriori indizi che però non chiariscono i tanti intrighi che si sono dipanati negli anni.

LEGGI ANCHE:

Don Matteo rapito: probabile ritorno di Terence Hill?/ I fan sperano, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA