Gli eroi del Natale, film Rai 3/ Timothy Reckart alla regia della pellicola del 2017

Gli eroi del Natale: il film in onda su Rai 3 diretto da Timothy Reckart

Gli eroi del Natale è un classico film d’animzione del 2017, adatto a tutta la famiglia, in onda su Rai 3 il 24 dicembre alle ore 23:55 in seconda serata. La regia del film è di Timothy Reckart, mentre le voci dei personaggi sono affidate a Gina Rodriguez, Christopher Plummer, Steven Yeun, Zachary Levy, Mariah Carey, Oprah Winfrey e Kris Kristoferson.

IL VOLO, NATALE A GERUSALEMME/ Diretta streaming video, scaletta: Happy Xmas e...

Le musiche del film di Natale sono di un trio di compositori tra cui anche Thomas Newmann, uno dei più gradi autori di colonne sonore americano, che in carriera ha composto tra l’altro le musiche di American Beauty, Le ali della libertà, Era mio Padre e Il miglio verde.

Gli eroi del Natale: la trama del classico

Nel film Gli eroi del Natale, i protagonisti sono tanti animali. In questa storia fantastica e immaginaria, c’è anche un asinello, che alcuni mesi dopo l’apparizione dell’Arcangelo Gabriele a Maria, riesce a scappare dal posto di lavoro aiutato dal papà e dal suo amico, il colombo di nome Dave. Durante il viaggio, l’animaletto si ferisce ad una zampa e trova rifugio proprio nella capanna dove Giuseppe e Maria hanno festeggiato il loro matrimonio. Qui la giovane sposa, con grande spirito caritatevole, si prende cura dell’asinello e nel frattempo annuncia a suo marito di aspettare un bambino.

Mariapaola Chiummo vince lo Zecchino d'Oro 2022/ Con la canzone "Il panda con le ali"

Il tempo passa e tre Re Magi con i loro cammelli raggiungono il palazzo del re Erode proprio nel momento in cui questo sta effettuando il censimento. Gli comunicano che hanno portato in dono oro, incenso e mirra ma Erode non accetta e non gradisce la loro presenza, cacciandoli e mandandoli a Betlemme. Incarica inoltre un cacciatore supportato dai suoi cani di trovare il rifugio del nuovo Re e ucciderlo. Maria e Giuseppe, intenzionati a lasciare Nazareth per andare a Betlemme in occasione del censimento, partono mentre il colombo e l’asinello si imbattono nei cani, alla ricerca del nascondiglio della coppia. Giuseppe e Maria si salvano grazie a tutti gli animali, che collaborano aiutandoli: nasce così Gesù, circondato dall’amore.

Francesco Totti: "Ilary mi ha tradito con altri uomini"/ "Noemi? Era un'amica poi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA