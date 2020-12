Gli eroi del Natale/ Video, su Rai 1 il film d’animazione che ribalta le idee

Gli eroi del Natale va in onda dalle ore 21,25 di oggi, 25 dicembre 2020, su Rai 1 un film d’animazione dedicata al natale importante e divertente, adatto a tutta la famiglia. Si tratta di un film diretto da Timothy Reckart, uno specialista della “stop motion” con base in California, nella Mecca del cinema Los Angeles. La stop motion è la tecnica innovativa che prevede la ripresa di ogni singolo fotogramma per concedere la massima esperienza in termini di realtà animata. In questo settore Timothy Reckart ha riscosso grandi successi con pellicole come ‘Anomalisa’, nominato come Miglior film d’animazione agli Oscar di qualche anno fa, un successo che, assieme al film Rai 2 del prime time natalizio, cercherà il successo pieno con un film già in lavorazione, pronto tra due anni, il cui titolo provvisorio è ‘High in the Clouds’, segnatevelo, sarà un grande successo.

Sceneggiatore de ‘Gli eroi del Natale’ è Simon Moore, un cineasta che ha lasciato la sua personale firma con ‘Innocenza colposa (Under Suspicion)’ con Liam Neeson o ‘Pronti a morire (The Quick and the Dead)’, sceneggiatore di questo grande successo di Sam Raimi con un cast stellare nel quale compaiono Russel Crowe, Sharon Stone, Gene Hackman, Leo Di Caprio e tante altre star di Hollywood.

Le voci dei personaggi in italiano sono state affidate a grandi esperti del doppiaggio, voci note come quella di Letizia Ciampa, doppiatrice di Kristen Stewart, Misha Burton o di Emma Watson in tutta la saga ‘Harry Potter’, ovviamente nel ruolo di Hermione Granger. In doppiaggio anche la bella voce di Paolo Vivio, già doppiatore di attori del calibro di Beau Mirchoff o di Dominic Monaghan, l’hobbit Meriadoc della saga ‘Il Signore degli anelli’.

Gli eroi del Natale, la trama del film

Ecco la trama de Gli eroi del Natale. Sta arrivando il giorno del censimento a Betlemme e alcuni mesi prima la giovane Maria ha ricevuto la visita dell’angelo Gabriele che le ha annunciato la sua prossima gravidanza. Maria porterà in grembo il Figlio di Dio e assieme al marito Giuseppe accetta questa situazione particolare, magica, solo che nel momento nel quale dal loro villaggio di Nazareth giungono a Betlemme per il censimento voluto dall’Imperatore di Roma, tutti gli alberghi sono chiusi e si ritrovano costretti ad alloggiare in una grotta.

Tra le varie peripezie di questa piccola divina famiglia in balia degli eventi ci sono anche le doglie improvvise, nel freddo della grotta e tutto avrà il successo dovuto grazie ai personaggi animali che vivono attorno a questo angolo di Betlemme, come Bo, l’asinello che porta sulla groppa la Madre di Gesù o Felix, Cyrus e Deborah, i tre cammelli che accompagnano i Re Magi per rendere omaggio al Signore, la pecora Ruth o il feroce erode che ordinerà di uccidere tutti i neonati del suo regno per impedire a Gesù di compiere la profezia cui è destinato.

