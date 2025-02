Gli eroi di Fort Worth, film su Rete 4 di Alberto De Martino

Giovedì 13 febbraio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:40, il film western Gli eroi di Fort Worth. Si tratta di una produzione del 1965 che Rete 4 distribuita da Warner Bros – Magnum 3B e prodotta da Emo Bistolfi per Cineproduzioni Emo Bistolfi.

La regia è affidata ad Alberto De Martino, un regista versatile che nel corso della sua carriera ha esplorato vari generi cinematografici, dal thriller alla fantascienza. La sua attività iniziale era incentrata principalmente sui western, per poi ampliare il suo repertorio con altre declinazioni del cinema. Tra i film da lui diretti si annoverano titoli come Alien Killer e 7 Hyden Park: La casa maledetta.

Nel cast del film Gli eroi di Fort Worth spicca Rafael Albaicin, noto per le interpretazioni in Whisky e fantasmi e La lettera scarlatta. Eduardo Fajardo ricopre invece il ruolo di George Bonnet; tra i lavori più recenti dell’attore si ricordano Fratello dello spazio. Completano il cast Aurora Julia, Victor Bayo, Riccardo Lillo e Tullio Altamura.

La trama del film Gli eroi di Fort Worth: i confederati si alleano con gli indiani per attaccare i sudisti

In Gli eroi di Fort Worth, siamo nel 1863, nel pieno della Guerra Civile americana. Mentre il conflitto si intensifica a est, un reggimento confederato tenta di attraversare il Texas per raggiungere il Messico. Tuttavia, la fuga è ostacolata dal 5° e dal 7° Cavalleria dell’Unione, che bloccano il passaggio. Per superare questa barriera, i Confederati, tramite l’intermediazione del colonnello George Bonnett (Eduardo Fajardo), stringono un’alleanza strategica con il capo Apache Wild Horse.

Il piano è chiaro: i guerrieri di Wild Horse attaccheranno un insediamento vicino, costringendo la cavalleria dell’Unione ad abbandonare la protezione del forte per rispondere alla minaccia. A quel punto, altri guerrieri Apache lanceranno un’offensiva contro il forte indebolito. La tattica si rivela straordinariamente efficace, portando alla distruzione del 5° Cavalleria. Tuttavia, replicare lo stesso schema contro il 7° potrebbe non essere altrettanto semplice.

Questa unità è guidata da ufficiali competenti come il maggiore Sam Allison (Paul Piaget), conosciuto per la sua affidabilità, e il maggiore Sugar Patterson (Edmund Purdom), un uomo riluttante a proseguire la carriera militare.

Patterson, infatti, preferirebbe trascorrere il suo tempo tra alcol e donne piuttosto che in battaglia, ma le cose cambiano quando la sua attenzione viene catturata dalla giovane e affascinante indiana Amanda (Monica Randall). Nel frattempo, emerge un’altra complicazione: Nelly (Ida Galli), una cantante da saloon dal fascino irresistibile. Nonostante sembri innocua, potrebbe nascondere un segreto pericoloso e rivelarsi una spia al servizio dei Confederati.