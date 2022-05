Gli esplode lo stomaco dopo mangiata record/ Modena: “Ho rischiato di morire”

A un 43enne di Modena è esploso lo stomaco, letteralmente, dopo una mangiata esagerata il lunedì di Pasquetta. Ed è vivo per miracolo. La storia viene riportata da “Il Resto del Carlino” e ha davvero dell’incredibile: si parte da una grigliata di carne e da un pranzo luculliano, andato per le lunghe e accompagnato da fiumi di birra. Tornato a casa, l’uomo ha cenato in famiglia, consumando una pizza. Peccato che il suo apparato digerente abbia iniziato a lanciare segnali inequivocabili e abbia indotto il malcapitato a bere un litro d’acqua frizzante tutto d’un fiato nel tentativo di “far scendere” la gran quantità di cibo ingurgitata, con tanto di bicarbonato assunto a posteriori.

Tutto inutile: di lì a breve, si è palesata un’oppressione allo stomaco davvero intensa, al pari di un’esplosione, che ha indotto il 43enne a fare ricorso alle cure dei sanitari della struttura nosocomiale di Baggiovara, i quali l’hanno sottoposto urgentemente a un delicato intervento chirurgico, a cui dovrà seguirne un altro. Il peggio, però, è alle spalle e l’uomo, dal suo letto d’ospedale, ringrazia i medici che gli hanno salvato la vita in quelle tre ore trascorse in sala operatoria, dove gli è stato asportato quasi tutto lo stomaco, abbondantemente lacerato, ed è stata eseguita la pulizia della cavità addominale.

ESPLODE LO STOMACO: 43ENNE DI MODENA VIVO PER MIRACOLO

Quando è giunto in ospedale, si legge sul “Corriere della Sera”, il paziente era in gravissimo stato settico e, nell’arco di una settimana, ha subìto anche una seconda operazione, atta a posizionare una digiunostomia di alimentazione. Ci sarà ancora un terzo intervento, nel quale gli sarà ricostruito lo stomaco.

Nel frattempo, la dottoressa Micaela Piccoli, a capo dell’équipe di chirurghi durante la prima operazione, ha dichiarato: “Si è trattato di una perforazione rara e una diagnosi non tempestiva può portare alla morte nel 75% dei casi”. Per il primario di chirurgia generale di Modena bisogna “stare attenti a quantità e mix di alimenti. Nel caso specifico del 43enne, aveva già lo stomaco pieno di aria, cibo e liquidi e il bicarbonato assunto in grandi quantità con la bevanda gassata ha provocato la rottura gastrica, dovuta al rilascio di centinaia di millilitri di gas, in meno di tre minuti”.

