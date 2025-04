Tra i protagonisti di Pechino Express 2025 troviamo anche Gli Estetici, coppia formata da Giulio Berruti e Nicolò Maltese. Il nome dei due deriva dal loro lavoro: entrambi, infatti, sono attivi nell’ambito della medicina estetica. Giulio si è laureato in medicina e chirurgia e oggi collabora con numerosi cliniche per quanto riguarda appunto la medicina estetica: nel frattempo però continua anche a lavorare come modello e attore. Professionalmente, sono varie le skill di Giulio Berruti, che continua ad essere attivo nell’ambito della medicina ma anche in quello dello spettacolo, senza deludere in nulla. Per quanto riguarda invece Nicolò Maltese, anche lui lavora nell’ambito della medicina estetica ma come un formatore e consulente. In passato, si è dedicato anche al mondo della musica, divenendo il front di una band.

Il loro percorso nel programma che vede la conduzione Costantino della Gherardesca non sta andando però come avrebbero voluto. Il pubblico sembra non accettarli fino in fondo, o meglio, non apprezzarli come loro vorrebbero. I due, infatti, sono spesso stati criticati per le loro scorrettezze, come quando in una delle prime puntate del reality hanno eliminato la coppia dei Primi ballerini, perché troppo forti e temibili. Una strategia, certo, che però non sta facendo affatto piacere al pubblico, che vorrebbe vedere più forti fino alla fine.

Gli Estetici non convincono il web a Pechino Express: liti e…

Anche nell’ultima puntata di Pechino Express Giulio Berruti e Nicolò Maltese hanno litigato con tutti. Durante una prova nella quale si dovevano muovere solo in bici, ognuno di un tipo diverso, gli Estetici hanno rubato le biciclette dei Cineasti, facendo infuriare Nathalie. “Questa è cattiveria. Io non l’avrei mai fatto” ha affermato la Guetta. La stessa sorte è poi toccata anche alle Atlantiche. I loro tricicli sono stati rubati proprio dai due. Il pubblico non ha fatto apprezzato questo comportamento, e sul web non mancano i commenti che criticano quanto fatto da Giulio Berruti e Nicolò Maltese.

Anche con Gigi Campanile, marito di Dolcenera in gara con “I complici”, le cose non sono andate tanto meglio. “Fai meno il king del dramma. Oggi finalmente ti vedo con una bandiera… e non che stai male” ha affermato Gigi parlando con Giulio. Insomma, la loro esperienza a Pechino Express non sta andando benissimo solamente nelle prossime puntate scopriremo se questo astio che stanno seminando possa portarli all’eliminazione.