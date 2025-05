L’avventura di Giulio Berruti con Nicolò Maltese a Pechino Express 2025 fino a questo momento è stata vincente per quanto riguarda il loro percorso nelle varie tappe, anche se i due non sono riusciti ad entrare nel cuore del pubblico, che spesso ha utilizzato parole non proprio carine nei loro confronti, additandoli come saccenti, poco sportivi e molto altro ancora. I due, però, di recente hanno fatto cambiare idea al pubblico. Sono stati infatti protagonisti di una scena che ha letteralmente spezzato il cuore ai telespettatori, tanto da essere stata definita da tanti come “la più triste di ogni edizione di Pechino Express“.

Nell’ultima puntata di Pechino Express andata in onda, Gli Estetici hanno infatti guadagnato nuovi punti grazie ad una scena con un simpatico cagnolino che li ha inseguiti, che Giulio Berruti e Nicolò Maltese hanno chiamato “Botox”. Il piccolo e simpatico cagnolino, a quanto pare, sarebbe stato poi adottato dalla famiglia che li ha ospitati. Lo stesso Berruti, sui social, ha fatto chiarezza, spiegando: “Per noi è stato un trauma senza precedenti”. Insomma, una storia che ha commosso tutti, anche i telespettatori a casa.

Gli Estetici, Giulio Berruti e Nicolò Maltese a Pechino Express 2025: la storia di Botox commuove il web

Giulio Berruti con Nicolò Maltese, infatti, sono sembrati particolarmente toccati dal piccolo cagnolino che li ha inseguiti a lungo e che loro hanno dovuto salutare in lacrime. Per ovvie ragioni, i due non hanno potuto portare con loro Botox, ma fortunatamente sembra che il piccolo abbia trovato una famiglia e che ora stia bene. La storia del simpatico Botox, comunque, ha commosso davvero tutti, loro due in primis: Gli Estetici, infatti, non hanno trattenuto le lacrime e proprio questo loro volto più umano ha stupito il pubblico, che dopo averli bersagliati per settimane, è riuscito ad apprezzare un lato nuovo.

